La cena, poi la flebo: cos'è successo alla moglie di Robbie Williams

" Dopo una serata perfetta, un finale tutt'altro che perfetto ", in questo modo Ayda Field, moglie del cantante Robbie William, ha comunicato ai fan il suo ricovero in ospedale, dopo una cena passata insieme al marito in un ristorante di Los Angeles. Fan preoccupati per il suo stato di salute visto che l'immagine, pubblicata sul suo profilo Instagram, la mostra con una flebo al braccio e un cardiofrequenzimetro per controllare i parametri vitali.

Cosa è successo

Soltanto un paio di ore prima, Ayda aveva postato un'altra immagine molto glamour, con indosso un bellissimo abito, spiegando che sarebbe uscita insieme al marito per una romantica cena a due. Poi evidentemente si è sentita mala ed è stato necessario il ricovero per qualche ora in ospedale. Si può intuire che probabilmente possa aver mangiato qualcosa che le ha fatto male o a cui era allergica che ha provocato il malore.

Tutto è bene

" Adesso sono tornato e sto riposando. Grazie al mio fantastico maritino @robbiewilliams per essere stato al mio fianco ", ha scritto avvertendo di stare per tornare a casa, tranquillizzando in questo modo sul suo stato di salute. Al momento, come accennato, non è stata divulgata la causa del malore e non si trovano notizie neanche sui social di Robbie Williams, ma dalle sue parole si comprende che in ogni caso non si è trattato di nulla di preoccupante.

La loro storia d'amore

Dopo una vita passata sulle "montagne russe" nel 2006 il cantante si era innamorato e fidanzato con l'attrice televisiva Ayda Field. Nel 2009 i due avevano deciso di andare a vivere insieme e proprio nello stesso anno durante un'intervista in diretta sulla stazione radio australiana 2Day FM, William le chiese la mano. Inizialmente dichiarò che fosse uno scherzo, mentre nella realtà i due si erano realmente fidanzati.

Le nozze sono sono arrivate l'anno dopo nel 2010 a casa di Robbie Williams a Beverly Hills il 7 agosto e il 18 settembre del 2012 è nata la loro prima figla Theodora Rose Williams, chiamata affettuosamente Teddy. Nel 2014 è nato poi il loro secondo figlio Charlton Valentine Williams e nel 2018 la famiglia si è si è ulteriormente allargata con l'arrivo di Colette (Coco) Josephine, nata ricorrendo ad una madre surrogata. Nel febbraio 2020, è arrivato anche Beau Benedict Enthoven Williams, nato sempre tramite la stessa madre surrogata.