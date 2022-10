"Ho sofferto di malattie mentali per fama e successo": la confessione di Robbie Williams

In venticinque anni di carriera Robbie Williams ha provato sulla sua pelle ogni sorta di emozione. Dalla felicità degli esordi con i Take That all'ebrezza del percorso da solista. Dall'ansia di dover gestire la fama all'esuberanza di sapersi reinventare a ogni album fino all'ossessione dovuta alle dipendenze. Un percorso lungo fatto di salite e discese, come quelle delle montagne russe, che il cantante americano ha descritto nell'intervista rilasciata al Corriere in occasione del suo prossimo ritorno in Italia per l'unica data in programma a Bologna il 20 gennaio 2023, tappa zero del suo tour europeo.

Oggi Robbie Williams si dice soddisfatto dei suoi venticinque anni in musica: " È bello essere in un momento della mia vita in cui posso prendermi del tempo per respirare e dirmi 'beh, che cavolo: ben fatto'". Ma non dimentica gli anni in cui il successo lo ha messo a dura prova psicologicamente: "Mi sono sentito perso per la maggior parte del tempo e i miei pensieri sono stati perlopiù 'tutto questo è troppo opprimente. Perché mi sento così? Come faccio a smettere? Dove mi trovo? Madre aiutami'. Direi che mi sono sentito così per 20 di questi 25 anni ".

Robbie Williams e la malattia mentale

Tra eccessi e successi, Robbie Williams non ha mai nascosto di avere un problema psicologico serio contro il quale combatte da anni. Nel 2018 al Sun ne parlò in termini molto forti: " Ho una malattia nella mia testa che tenta di uccidermi. A volte mi travolge, mentre altre è uno strumento che mi aiuta a salire sul palco". Le droge, la fama e gli eccessi lo portarono addirittura a tentare il suicidio. Nel brano "Lost" - inserito nel suo ultimo album - l'ex Take That parla proprio dei suoi momenti buii "un testo è autobiografico, ma parla di un tempo e di un luogo in cui mi trovavo anni fa " e che racconta della negatività e dei suoi disturbi. Il cantante dice di avere " imparato a conviverci" ma trovarsi a lavorare in un ambiente come quello discografico non lo aiuta: "Avere una malattia mentale all’interno di un'industria come quella musicale che a sua volta ti provoca problemi mentali. Passare la vita sotto i riflettori è un problema ".

Le critiche e l'appoggio dei fan