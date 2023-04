"Nonno e di nuovo papà". La bomba su Eros e la nuova compagna incinta

" Nonno Eros diventa ancora papà ". Il titolo che il settimanale Diva e Donna ha dedicato a Eros Ramazzotti sulla copertina del numero in edicola parla da solo. Il cantante potrebbe presto diventare nuovamente padre. Le rotondità sospette della fidanzata, Dalila Gelsomino, hanno acceso i riflettori sui due innamorati che, dopo essere usciti allo scoperto dopo mesi di relazione segreta, ora potrebbero diventare addirittura genitori.

Negli ultimi giorni Eros è stato al centro della cronaca rosa per la nascita del nipote e per la vistosa assenza al fianco della figlia nei giorni dopo al parto, ma anche per le parole di Michelle Hunziker sul fantomatico "richiamino". L'artista era invece concentrato sul tour in giro per il mondo e sull'attuale compagna, Dalila. La coppia ha ufficializzato il legame con uno scatto condiviso sui social network poche settimane fa, ma la relazione sarebbe cominciata molti mesi fa in Messico al riparo da occhi indiscreti. Da allora i paparazzi non li mollano un attimo e proprio dalle ultime foto trapelerebbe una grossa novità.

Le foto e le rotondità sospette

Eros Ramazzotti e Dalila sono stati fotografati dai paparazzi per le vie di Madrid durante una pausa del tour che il cantante sta portando in giro per il mondo. Mano nella mano, sorridenti e complici, Eros e la compagna non si nascondono più e la rigida riservatezza, che ha contraddistinto fino a oggi l'artista, sembra avere lasciato il passo alla gioia e alla condivisione, tanto da fare scatenare il gossip. " Ecco le prime foto con Dalila in dolce attesa mentre sua figlia Aurora ora è mamma ", scrive la rivista, pubblicando le foto esclusive di Dalila Gelsomino con Eros e quelle rotondità sospette. Forme generose che la 34enne starebbe cercando di nascondere anche sui social dove, negli ultimi tempi, si mostra spesso con abiti ampi e morbidi.

Sempre secondo quanto riferito da Diva e donna, la scoperta della gravidanza sarebbe avvenuta mentre Aurora, la primogenita di Ramazzotti, attendeva il suo bambino, Cesare Augusto, nato lo scorso 30 marzo in una clinica in Svizzera. Una gioia doppia per il cantante, che è già padre di Aurora (avuta da Michelle Hunziker), Raffaela Maria e Gabrio Tullio, avuti dall'ultima moglie Marica Pellegrinelli. E ora si attendono conferme o smentite dai diretti interessati.