"Problemi di salute". Salta il concerto di Giovanni Allevi, fan in ansia

A un mese esatto dal ritorno sulla scena musicale e pubblica Giovanni Allevi è costretto a fermarsi nuovamente. La prossima data del suo Piano Solo Tour, in programma venerdì 15 marzo a Taranto, è stata infatti rimandata a fine aprile a causa di alcuni problemi di salute del musicista. L'annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno e ha destato molta preoccupazione tra i suoi fan, che ora aspettano notizie sulle sue condizioni.

Il concerto rinviato

Sul sito del pianista e compositore e sulle sue pagine social non ci sono comunicazioni ufficiali sullo slittamento del concerto previsto al teatro Orfeo di Taranto. Ma Fanpage.it riporta che gli organizzatori hanno informato i possessori dei biglietti per il live di Allevi, che la data è slitta al prossimo 30 aprile: "È stato rinviato a causa di problemi di salute dell'artista. Nella nota si fa sapere che non sono previsti rimborsi, ma i possessori dei biglietti potranno utilizzarli per la nuova data". La data di Taranto era già stata posticipata a sua volta rispetto al calendario originale del 2023, che era stato però sospeso e rinviato a causa della malattia, che Giovanni Allevi sta combattendo dal 2022 contro un mieloma multiplo.

I "silenzio" sui canali social

Già lo scorso 3 marzo, in occasione del concerto nella sala Santa Cecilia dell'Auditorium parco della Musica di Roma, Giovanni Allevi aveva confessato di avere sofferto fisicamente durante l'esibizione per i forti dolori alla schiena, ma di essere riuscito a proseguire il concerto trasformando la sofferenza in musica. Ora, però, il compositore si è dovuto fermare ma i motivi che hanno portato all'improvviso stop non sono stati resi noti. Dal suo staff e dai suoi canali social non giungono notizie specifiche sulle sue attuali condizioni di salute, ma rassicurazioni in merito potrebbero arrivare nelle prossime ore.

Giovanni Allevi e la malattia

Quello che è certo è che Giovanni Allevi sta portando avanti una dura battaglia per la vita contro un tumore al midollo osseo. "Si tratta di una neoplasia cronica, questa battaglia non si vince mai. Non sono qui per festeggiare nulla. La mia presenza è la gioia immensa di vivere il presente perché se qualcuno pochi mesi fa mi avesse detto che sarei stato qui a parlare non ci avrei creduto, e invece sono felicissimo", aveva detto in conferenza stampa a Sanremo, poche ore prima di salire sul palco del teatro Ariston per la prima volta dopo due anni di assenza.