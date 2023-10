"Una multa da 300mila sterline". Cosa rischia Madonna dopo il concerto a Londra

Il ritorno sul palco dal vivo potrebbe costare caro a Madonna. Dopo i seri problemi di salute avuti negli scorsi mesi, la popstar inglese ha dato ufficialmente il via al suo tour (rinviato dallo scorso luglio), ma la seconda data in cartellone, quella alla O2 Arena di Londra, non è andata nel migliore dei modi. Miss Ciccone è stata costretta a posticipare l'inizio del suo show di circa mezz'ora, facendo così slittare tutta la scaletta e costringendola a sforare di trenta minuti sull'orario di chiusura del concerto. E ora, per questo ritardo, Madonna potrebbe essere multata fino a 300mila sterline.

Madonna, cosa è successo a Londra

Madonna ha aperto il suo "Celebration tour" da Londra con quattro date consecutive. Il primo show dal vivo della popstar - a pochi mesi di distanza dal ricovero in terapia intensiva per un'infezione - si è svolto sabato 14 ed è durato due ore e venti. Domenica l'artista inglese ha replicato alla O2 Arena, ma a causa di alcuni problemi tecnici Miss Ciccone ha ritardato di mezz'ora l'inizio del concerto. Il live ha preso il via alle ore 21 e si è concluso bruscamente alle 23, prima dei centoquaranta minuti della sera prima, facendo saltare la scaletta. I fan si sono accorti che Madonna non ha cantato brani come "Like a virgin" e "Celebration", che avrebbero dovuto chiudere l'esibizione dal vivo. Ma il taglio sulla scaletta si è reso necessario a causa delle rigide regole dell'arena londinese e delle autorità dei trasporti inglesi.

Le rigide regole inglesi