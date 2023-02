Sanremo 2023: qual è il significato della canzone "Tango" di Tananai

È salito sul palco con una rosa gialla e una blu per ricordare l'Ucraina. Così Tananai è arrivato sul palco del teatro Ariston nella serata finale del festival di Sanremo. Un gesto il cui significato è legato indissolubilmente alla canzone portata in gara. "Tango", il brano scritto da Tananai per la 73esima edizione della kermesse canora, infatti, racconta la storia d'amore di una coppia ucraina divisa dal conflitto.

Proprio con le due rose, una gialla e una blu, Tananai ha ricordato Olga e Maxim i protagonisti del suo brano e anche del videoclip, una coppia di origini ucraine di Smolino, città nella provincia di Kirovohrag, con una figlia di 14 anni, che si sono dovuti separare a causa della guerra. Lui è rimasto in Ucraina, mentre Olga e la figlia sono scappate in Italia, trovando ospitalità a Milano. " Sono stato subito travolto da emozioni forti e contrastanti ", ha raccontato Tananai, spiegando come è nata la canzone.

Sul palco dell'Ariston, subito dopo la sua esibizione, Tananai ha voluto parlare proprio di questa coppia: " Sono contento anche e soprattutto per Lisa, Olga e Maxim, protagonisti del mio video senza cui questa canzone non esisterebbe e non esisterebbe la cosa di cui vado più fiero ". Il video di "Tango", pubblicato dopo la prima esibizione sanremese, è uno dei più visti su Youtube e porta un messaggio di pace e di speranza di un ricongiungimento lontano ma possibile e le immagini sono state girate dai protagonisti stessi con il loro cellulare e inviate l'uno all'altra.

