"Vuole Meghan Markle a Sanremo 2024". L'ultima su Amadeus e il Festival

Mentre Amadeus bisticcia a distanza con Morgan e Sgarbi, voci di corridoio si rincorrono sui nomi dei volti femminili, che potrebbero affiancarlo sul palco del teatro Ariston il prossimo anno. Dopo quello di Annalisa, il nome forte che spunta all'orizzonte sarebbe quello di Meghan Markle. La bomba, come spesso accade, è stata sganciata dall'irriverente sito Dagospia, che ha parlato di " contatti " in corso tra lui e l'entourage dell'attrice nonché moglie del principe Harry.

Secondo Dagospia già lo scorso anno " Amadeus sarebbe andato a Londra per prendere contatti con l'attrice vicina alla famiglia reale ". Il presentatore avrebbe voluto Meghan Markle al suo fianco, forse, nella prima e nell'ultima serata del Festival di Sanremo come è successo per Chiara Ferragni nell'edizione 2023. Ma le trattative sarebbero naufragate a causa del "l'esoso cachet" richiesto dalla moglie di Harry d'Inghilterra, fa sapere il sito. E che i compensi dell'ex duchessa di Sussex siano sostanziosi lo confermano i contratti firmati con Spotify e altre aziende americane negli ultimi due anni. Cioè da quando Harry e Meghan hanno lasciato il Regno Unito e i reali per farsi la loro vita.

Meghan Markle a Sanremo 2024?

Ora che Amadeus è al lavoro sulla prossima edizione del festival di Sanremo - l'ultima sotto la sua guida artistica - le indiscrezioni sulla Markle sono tornate a essere piuttosto insistenti. " Circola voce che il conduttore ci stia riprovando" , fa sapere Dagospia, ma questa volta la comunicazione sarebbe tra Stati Uniti e Italia e la trasferta sarebbe ben più costosa di quando Meghan viveva ancora in Gran Bretagna sotto l'ala protettrice della Royal family. Sai che smacco per i contribuenti italiani, che ogni anno pagano il canone, se la moglie di Harry (con o senza il principe al seguito non è possibile saperlo) approdasse in prima serata su Rai Uno a Sanremo 2024?

Il pubblico aveva già mal digerito la presenza (e il compenso stratosferico) di Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, diventata co-conduttrice del Festival nel 2020. Il che rende possibile prevedere un'altra ondata di critiche e polemiche se Meghan accettasse l'invito di Ama per il prossimo febbraio. A vigiliare c'è comunque la nuova dirigenza Rai, che sin dal suo insediamento a viale Mazzini sembra essere molto attenta al bilancio (e soprattutto alle uscite) della rete. Ma su Meghan a Sanremo solo il tempo dirà se si tratta di semplice gossip o realtà.