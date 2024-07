Sanremo 2025, si va verso lo slittamento del Festival per evitare lo "scontro" con la Coppa Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Primo intoppo per Carlo Conti e il suo Festival. Secondo le ultime indiscrezioni Sanremo 2025 slitterà di una settimana a causa della concomitanza con i quarti di finale della Coppa Italia. In realtà tutto era già programmato e le date per il prossimo Festival di Sanremo erano state ufficializzate già un mese fa. A fine giugno il proprietario del Teatro Ariston Walter Vecchino aveva anticipato che la kermesse canora si sarebbe dovuta tenere dal 4 all'8 febbraio.

Sanremo versus Coppa Italia

Pochi giorni dopo, però, su Sanremo 2025 si era aperto un vero e proprio caso per una questione di palinsesti. Nella stessa settimana, infatti, sono previsti i quarti di finale della Coppa Italia, che vengono trasmessi da Mediaset. Un evento che, da sempre, garantisce ottimi ascolti e che avrebbe potuto penalizzare sia il Festival di Sanremo sia Mediaset. Da viale Mazzini erano arrivate rassicurazioni: "Sanremo non si tocca". La questione sembrava non preoccupare particolarmente la Rai, ma nelle ultime ore qualcosa sembra essere cambiato.

Le nuove date del Festival di Sanremo

L'agenzia di stampa AdnKronos ha infatti appreso che con ogni probabilità il il teatro Ariston non si aprirà il 4 febbraio ma rimarrà chiuso fino all'11 febbraio, slittando di fatto alla settimana successiva a quella inizialmente programmata. "Si va verso uno spostamento delle date del Festival di Sanremo", fa sapere l'Adnkronos. "La Rai sarebbe orientata a far slittare dall'11 al 15 febbraio, data la concomitanza della programmazione della kermesse musicale con i quarti di finale della Coppa Italia, trasmessi da Mediaset", spiega ancora la nota. A quanto pare, però, manca ancora l'ufficialità e la certezza assoluta. "La decisione non è chiusa definitivamente, ma le nuove date sembrano certe al 90%", conclude l'AdnKronos.

Carlo Conti al lavoro sul regolamento

Alla luce delle ultime novità il regolamento, che era in fase di stesura, potrebbe dunque essere soggetto al primo ritocco in vista della pubblicazione ufficiale, che potrebbe arrivare già a partire da settembre, ottobre.

Intanto Carlo Conti, nuovo conduttore e direttore artistico dell'evento, ha fatto sapere di essere già al lavoro per confezionare la prima edizione post Amadeus : un Sanremo più corto nei tempi (con probabile chiusura prima dell'una di notte), con uno sguardo al passato (Big e Giovani proposte divisi) e un'accurata selezione delle canzoni sulla base delle ultime tendenze.