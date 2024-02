"Che ci fai qui?". Il ritorno a sorpresa di Ibrahimovic a Sanremo

Non c’è Jannik Sinner sul palco dell’Ariston per l’apertura della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, ma non mancano le sorprese “sportive”. Subito dopo l’esibizione di Fiorella Mannoia, è spuntato Zlatan Ibrahimovic: l’ex calciatore, ora dirigente del Milan, ha fatto il suo ritorno alla kermesse a due anni dall’esperienza alla coconduzione. “Ma che ci fai qui?” , ha esclamato “sorpreso” il direttore artistico, tagliente la replica dello svedese: “Che ci fai tu qui?” . “Io come è accaduto quando sei venuto, presento il Festival” , ha ironizzato Ama. Ma la gag è proseguita tra risate e stoccate.

“Io ho 42 anni e ho smesso, perché ho ascoltato il mio corpo” , ha aggiunto Ibrahimovic dopo aver chiesto l’età ad Amadeus, una sorta di invito a lasciare il testimone. Il conduttore del Festival ha replicato con una battuta : “Pensa che il mio corpo non mi parla da tanto tempo invece” . Caustico l’ex Inter, Juventus e Barcellona: “E si vede”. “A parte prendertela con me, mi dici se c’è un motivo della tua presenza qui” , ha proseguito Amadeus, anche in questo caso Ibra non è andato per il sottile: “Sì, proteggerti. Da cosa? Da te stesso. Ricordi i casini che hai combinato l’anno scorso” . E ancora, la battuta sulla posizione in classifica di Inter e Milan, il palco reale e l’anno insieme sul palco dell’Ariston, sempre tra tante risate.