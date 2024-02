Sanremo, perché Geolier è arrivato secondo nonostante il primato al televoto

La vincitrice del Festival di Sanremo, ormai lo sappiamo tutti, è Angelina Mango con il brano "Noia" che tanti consensi e favori del pronostico aveva ricevuto sin dal primo momento. Molti non sanno, però, che la classifica del televoto della serata finale e decisiva per stilare la classifica lo ha vinto, con una percentuale da plebiscito, il rapper napoletano Geolier con ben il 60% delle preferenze per il brano "I p’ me, tu p’ te" mentre la Mango si è fermata al 16,1%. Come è stato possibile, quindi, che in classifica sia arrivata prima lei?

Le percentuali di voto

Nessun mistero, nessun trucco e nessun inganno ma un regolamento sempre chiaro sin dal primo momento: anche se hanno votato milioni di persone e Geolier ha surclassato tutti gli avversari con il 60% del voto da casa, per stilare la media voti finale e complessiva si è tenuto conto del 33% del peso dei giornalisti della sala stampa e del 33% dei giurati che coprono quasi 200 emittenti radiofoniche sul territorio nazionale con il televoto vale per il restante 34%. Ecco perché è stato possibile sovvertire, in qualche modo, il plebiscito che il rapper aveva ottenuto da casa: soltanto per un terzo possono incidere i fan e la gente comune, l'altro 66% si divide nel modo che abbiamo appena descritto con la Mango che ha superato di una sola posizione Geolier che dal primo posto è "retrocesso" in seconda posizione con l'ideale medaglia d'argento.

Le reazioni social

Nonostante la chiarezza del regolamento, alcuni sostenitori di Geolier hanno contestato sui social la vittoria di Angelina Mango alla quale sono state riservate espressioni molto forti quali "raccomandata" ma anche epiteti ben peggiori con l'accusa di aver "rubato" il primo posto al rapper. Dall'altro lato, invece, c'è chi è contento della vittoria della Mango perché " con queste regole #Sanremo è tornato all’epoca dei call center, che hanno fatto vincere canzoni schifose già dimenticate. È vero che così guadagnano, ma far valere 5 voti a telefono è troppo. I furbi si organizzano e falsano il voto. Basta!", scrive un utente sui social ottenendo numerose reazioni di assenso.