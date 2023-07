"Soffro di sanremite acuta". Al Bano a ruota libera sul Festival

Al Bano presenterà una canzone per partecipare alla prossima edizione del festival di Sanremo. Il cantante di Cellino San Marco lo ha annunciato all'Adnkronos, rivelando: " Ho già un brano pronto dallo scorso anno ". Carrisi avrebbe voluto essere in gara già a Sanremo 2023, ma Amadeus lo volle sul palco insieme a Morandi e Ranieri come super ospite e resistere è stato impossibile: " Era una idea che avevo in testa dal '96, finalmente è andata in porto e ha avuto un successo enorme ma a me piace la gara e Sanremo è la gara ".

Al Bano a Sanremo 2024

La confessione è arrivata nel corso dell'ultima intervista, che Al Bano ha rilasciato all'agenzia di stampa dalla sua tenuta. Sanremo è stato l'argomento principale del quale parlare, come se la kermesse fosse una "malattia", dalla quale è impossibile guarire. " Ho la Sanremite acuta. Ognuno di noi ha un difetto, l'ho presa quando avevo dieci anni e non mi è mai passata", ha scherzato il cantautore, anticipando la volontà di tornare sul palco dove è già stato quindici volte nel corso della sua carriera (dieci da solista e cinque in coppia con Romina Power). Al prossimo Festival, però, Al Bano si presenterà da solo : "Sono nato solista e morirò solista". Il brano che il leone di Cellino San Marco presenterà, sperando di convincere Amadeus a prenderlo tra i Big, è chiuso in un cassetto pronto a conquistare il pubblico : "E' molto bello, ma sai, è passato un anno, vedremo ".

Il dopo Amadeus

Considerando che l'edizione 2024 sarà l'ultima con Amadeus in qualità di conduttore e direttore artistico, Al Bano ha voluto parlare proprio del presentatore, riconoscendogli un merito: "Grazie a lui Sanremo è diventato ancora più internazionale. I Maneskin, ad esempio, nascono da una sua idea e tante altre idee sono figlie della sua mente quindi ben venga Amadeus ". Sul dopo Amadeus, però, il cantautore ha le idee molto chiare e un nome stampato in testa, che potrebbe conquistare anche i vertici Rai: " Mi piacerebbe molto rivedere sul palco dell'Ariston Paolo Bonolis ". Il conduttore di Avanti un altro ricoprì il doppio ruolo di conduttore e direttore artistico già nel 2005 e 2009, quindi all'Ariston è di casa.

Loredana e Romina, Al Bano mette a tacere i rumor