Lo choc acustico e la depressione. Piero Pelù rompe il silenzio sui social

Piero Pelù è tornato a comunicare con i suoi follower sui social network, annunciando l'imminente ritorno sulla scena musicale. L'artista fiorentino ha ultimato la realizzazione del suo nuovo album, ma gli ultimi mesi non sono stati semplici. A dirlo è stato lui stesso attraverso la sua pagina Instagram, dove ha pubblicato una lunga lettera scritta per i suoi fan a cuore aperto. "Ho una fottutissima voglia di tornare in mezzo a voi con queste nuove canzoni a cui sono particolarmente legato e con il tour che sarà più coinvolgente che mai. Mi siete mancati", ha detto Piero Pelù sul web, parlando dei problemi di salute affrontati negli ultimi dieci mesi.

Gli ultimi difficili mesi

Lo scorso luglio il rocker fiorentino aveva fatto preoccupare i suoi fan, annunciando il rinvio del tour estivo a causa di un serio problema all'udito. "Durante una session di registrazione a Milano ho subìto uno shock acustico forte dalle cuffie", aveva rivelato Piero Pelù sui social, parlando dell'acufene e confessando di avere bisogno di un periodo di riposo assoluto. L'artista aveva detto di sentirsi provato fisicamente e psicologicamente per l'improvviso forfait: "Non ho mai rinunciato a nessun live, anche con le costole rotte dopo i miei stage diving, ma devo affrontare questa nuova realtà con lucidità. Non è un addio alle scene ma solo un arrivederci al prima possibile". Così per dieci mesi Pelù è rimasto lontano dal palco e dal suo pubblico. Una lunga pausa forzata che il cantante ha sfruttato per scrivere nuove canzoni e per realizzare un nuovo progetto artistico.

Il messaggio social di Pelù

Poche ore fa, dopo un lungo silenzio social, Pierò Pelù ha raccontato ai fan cosa è successo in questo lasso di tempo. "Dieci mesi fa vi scrivevo che avevo subito un forte shock acustico in studio di registrazione... In questo periodo ho combattuto la depressione e solo grazie alla Dea musica ne sono uscito, ho tirato fuori le unghie, i denti, sputato l'anima, scritto cose nuove e urgentissime e elaborato altre idee che erano rimaste chiuse nel mio sconfinato archivio", ha confessato l'artista toscano parlando della sua personale battaglia contro la depressione vinta grazie anche alla musica. "Ho finito di produrre questo nuovo viaggio sonoro che vi raggiungerà prestissimo e in molte forme, infatti in questo lungo periodo lontano da voi ho fatto foto e video che quanto prima vi mostrerò", ha concluso Pelù.

La data di uscita del nuovonon è ancora stata annunciata ufficialmente, ma la cancellazione di tutti i vecchi post Instagram pubblicati dal rocker lascia intuire che l'uscita sia imminente.