"Siamo determinati a restare qui". I trattori arrivano a Sanremo

La protesta dei trattori è pronta a prendersi la scena della terza serata del Festival di Sanremo 2024. La mobilitazione degli agricoltori potrebbe trovare voce non solo sulle strade ma pure sul palco dell'Ariston, anche se allo stato attuale non è stato ancora raggiunto un accordo tra le parti in grado di stabilire i dettagli del tutto. Nel frattempo i primi trattori sono arrivati alle sei di questa mattina alle porte di Sanremo dopo aver fatto più di 250 chilometri. Per il momento si tratta di sette mezzi da Milano e cinque partiti dal presidio di Brescia.

Filippo Goglio, uno dei leader del movimento Riscatto Agricolo, ha dichiarato a LaPresse che l'intenzione non è affatto quella di mollare. Anzi, ha ribadito a chiare lettere che si vuole procedere lungo la via della protesta senza fare sconti fino a quando non verrà fornito un responso chiaro e ufficiale: " Siamo determinati a restare qui fino a quando non ci daranno una risposta ".

Nelle ultime ore l'attenzione è rivolta nei confronti della possibile ospitata di una delegazione di agricoltori sul palco dell'Ariston, con il Festival di Sanremo che potrebbe così accogliere il grido della mobilitazione. Ma la mancanza di un'intesa rende impossibile ufficializzare quella che fino a oggi è stata semplicemente un'ipotesi. Lo stesso Goglio ha confermato che non si è ancora arrivati all'accordo con la Rai, verso cui ha però lanciato un avvertimento netto: " Ora non possono ritirare l'invito, non farebbero una bella figura ".

Alla voce di Goglio si è aggiunta - sempre nel corso della mattinata - quella di Davide Pedrotti, uno dei leader del movimento, che all'Adnkronos ha rivendicato l'obiettivo di salire sul palco dell'Ariston. Non un monologo infinito ma un breve spazio per rivolgersi al popolo e al mondo della politica al fine di elencare i motivi della protesta, nella speranza non solo di smuovere le coscienze ma soprattutto di ottenere risposte da parte delle istituzioni. " Solo 5 minuti per spiegare le nostre ragioni ai cittadini italiani ", ha affermato.