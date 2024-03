"Non ho firmato per questa m...". Lizzo lascia la musica

I fan di Lizzo sono in agitazione. Poche ore fa la cantante statunitense ha pubblicato un lungo post di sfogo sui suoi canali social, annunciando di essere pronta a lasciare a causa dei continui attacchi ricevuti soprattutto per il suo aspetto fisico. "Io smetto", ha scritto su Instagram Lizzo, scatenando il panico tra i suoi dodici milioni di seguaci.

Lo sfogo di Lizzo sui social

Non è chiaro se l'artista americana si riferisca alla scelta di volersi ritirare dal mondo della musica o se parli di lasciare i social, ma nel lungo post social Lizzo ha spiegato il motivo del suo durissimo sfogo. " Mi sono stancata di sopportare di essere trascinata da tutti nella mia vita e su internet", ha scritto Lizzo, al secolo Melissa Viviane Jefferson, proseguendo: "Tutto quello che voglio è fare musica, rendere felici le persone e aiutare il mondo a essere un po’ migliore di come l'ho trovato. Ma comincio a sentire che il mondo non mi vuole" .

La vincitrice di numerosi Emmy e Grammy ha proseguito parlando delle fake new circolate negli ultimi tempi su di lei e del body shaming subito sin dal suo esordio sulla scena musicale internazionale. " Sono costantemente alle prese con le menzogne che vengono dette su di me per ottenere prestigio e visualizzazioni... sono sempre il bersaglio di prese in giro a causa del mio aspetto", ha scritto Lizzo sul web, aggiungendo: "Vengo presa di mira da persone che non mi conoscono e mi mancano di rispetto. Non ho firmato per questa merda" .

La risposta dei vip e il precedente

La performer americana ha concluso il suo messaggio rivolto ai fan con un preoccupante: "I quit (io lascio)". Sul web la notizia di un possibile ritiro dalla scena musicale di Lizzo è diventata virale, come il suo post e molti personaggi noti hanno cercato di sostenerla con messaggi di stima e affetto. Da Paris Hilton a LeToya Luckett e Queen Latifah, in molte hanno commentato il suo post con messaggi di vicinanza. Da sempre Lizzo si è fatta portavoce del movimento che negli Usa prende il nome di body positivity e ha mostrato le sue forme abbondanti, sfoggiando look audaci e provocatori. Nel maggio dello scorso anno, aveva disattivato la sua pagina X, minacciando di lasciare l'industria musicale a causa di un'ondata di messaggi che la invitavano a dimagrire e a prendersi cura del proprio corpo.

Un precedente che oggi potrebbe segnare la fine della carriera di Lizzo.