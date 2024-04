La reunion e i regali speciali. Victoria festeggia il compleanno con le Spice Girls

Il compleanno di Victoria Beckham è stato un evento epocale, soprattutto per i fan delle Spice Girls. La "Posh Spice" ha compiuto 50 anni, anche se non li dimostra affatto, festeggiando da vera regina e soprattutto ricevendo regali inaspettati.

Il party stellare

Si può solo immaginare cosa abbia ricevuto in regalo Victoria, ma tra i tanti costosi pacchetti accatastati in un angolo del club privato di Oswald a Mayfair dove si è svolto il party, sicuramente i più graditi sono stati due, quelli che le fa fatto il marito, l'ex calciatore David Beckham. Il primo è un lungo filmato che ripercorre i 50 anni della moglie e che racchiude tutti i suoi affetti più cari, dai genitori ai fratelli, dai figli alla loro storia d'amore, fino al grande successo mondiale con le Spice Girls.

Il secondo riguarda proprio la pop band diventata ormai iconica, che Beckhan è riuscito a riunire dopo 12 anni, proprio al party dove Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Horner e Melanie Chisholm, si sono presentate, mandando in sollucchero i milioni di fan in tutto il mondo. Il video girato mentre cantano insieme i più grandi successi della band, inutile dirlo, è diventato virale, facendo rivivere i fasti mai sopiti per questa band e trasformando un compleanno in un vero e proprio evento epocale.

"Tanti auguri a me"

Tra i migliaia di commenti postati, anche quello di Victoria: " La migliore serata di sempre! Buon compleanno a me! Vi amo tutti così tanto! #SpiceUpYourLife ". L'hashtag si riferisce al titolo di una canzone delle Spice Girls con lo stesso nome, pubblicata dalla band durante il loro periodo di massimo splendore degli anni '90. Il messaggio ha anche spazzato via le chiacchiere e i gossip che volevano le 5 ai ferri corti, al contrario si sono mostrate più unite che mai cantanto e ballando sotto lo sguardo divertito di Beckham che le riprendeva.

Invitati a cinque stelle

Al party non solo la presenza delle cinque, ma anche di molti altri ospiti stellari come Tom Cruise, Salma Hayek, Rosie Huntington-Whiteley e Gordon Ramsay, che hanno cantato insieme "Happy Birthday" a Victoria in una serata che l'ha vista circondata dagli amici e gli affetti più cari. Primi tra tutti i suoi figli, rigorosamente in smoking, Brooklyn e Romeo che per l'occasione sono tornati dall'America dove vivono ora in pianta stabile; e poi Cruz e la piccola Harper che indossava per l'occasione un lungo abito color crema. Victoria ha invece preferito il colore verde chiaro, che sarà una delle nuance di punta della sua prossima collezione di moda, ma anche della capsule che uscirà tra poco per Mango.

La reunion

Il video postato da David Beckham ha suscitato un'ondata di ammirazione e ringraziamenti: " David, sei il miglior gestore di social media in circolazione, grazie per aver dato contenuti alla gente" , ha scritto un fan, " Il momento che l'intero pianeta stava aspettando ", ha aggiunto un altro. Ma la maggior parte dopo averle riviste cantare e ballare "in privato", chiede ora a gran voce una reunion delle ragazze. Ci hanno provato in passato a farlo, ma forse questa è la volta buona, a "scommetterci" anche il bookmaker Coral che ha abbassato le quota sulla possibilità che nel 2024 possa avvenire una reunion ufficiale e un nuovo album delle Spice per il 2025.

E i fan scrivono "fingers crossed", dita incrociate.