"Testa di mi....". Fiorello rovina la diretta di Amadeus all'Ariston

Ad aprire la terza serata del festival di Sanremo non è stato Amadeus, bensì Gianni Morandi. L'onore di inaugurare la serata, dove i ventotto Big in gara si esibiranno tutti, è spettato al cantante che ha annunciato l'arrivo del conduttore che, a sorpresa, si è presentato sulla scalinata dell'Ariston con il cellulare in mano. " Sono in diretta su Instagram ", ha svelato Amadeus scendendo le scale mentre allo stesso tempo parlava con gli oltre centomila follower collegati, tra i quali c'era un "disturbatore" d'eccezione, Rosario Fiorello.

Lo showman siciliano si è collegato in diretta su Instagram mentre Amadeus faceva il suo ingresso all'Ariston e nei commenti si è divertito a insultare il direttore artistico. " Sucaaaa ", ha commentato a più riprese sotto alla schermata della diretta di Ama che, ignaro di tutto, ha continuato a parlare rimanendo collegato. E Fiorello si è letteralmente scatenato. " I codici di 'sta minchia. Guarda guarda che naso da prima serata", ha scritto sempre nei commenti Rosario mentre Amadeus leggeva i codici per votare i cantanti. E poi ancora gli insulti in siciliano ("Cugghiunazzu"), quelli in italiano ("Testa di minchia. Minchia di mare") e gli sfottò alle prime due artiste in gara, le sorelle Iezzi: "Ora cadono! Chiara è quella con i capelli Chiari, Paola quella con i capelli Paoli ".

Decine di battute, parolacce e sfottò che hanno riguardato anche l'orario della fine della diretta, quando Amadeus passa il testimone proprio a lui con il suo Dopo festival. " E io qua ad aspettareeeee ", ha scritto Fiorello proseguendo con la sua ironica invettiva: " Oh stasera si esce alle 3. Suca Amaaa ". Ma il conduttore non ha avuto il tempo di leggere e ha riposto direttamente in tasca il telefonino ancora in diretta e Fiorello non si è lasciato sfuggire l'occasione di bacchettarlo: " Ma non l'hai spento!!" . Anche Chiara Ferragni è intervenuta, ma lei si è limitata a dare suggerimenti tecnici.

La parte migliore della diretta di Ama?

I commenti di Fiorello #Sanremo2023 #VivaRai2 pic.twitter.com/fJOVfQz1f3 — Desy (@_iam_desy_) February 9, 2023