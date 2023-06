"Poker di donne al Festival". Amadeus vuole "loro" a Sanremo 2024

Mentre Amadeus rassicura tutti, negando fantomatiche ingerenze Rai sull'organizzazione del prossimo Festival di Sanremo, impazza il toto co-conduttrici. Un nome, quello di Annalisa, era già nell'aria. Ma oggi a quello dell'ex talento di Amici se ne aggiungono altri tre; cantanti che Amadeus sarebbe pronto a tenere lontane dalla gara promuovendole al ruolo di conduttrici. L'indiscrezione arriva da Dagospia, che nelle scorse ore ha fatto trapelare i nomi delle quattro artiste, che il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2024 avrebbe già blindato per la prossima edizione della kermesse canora.

" Gira voce che ad accompagnare Amadeus al Festival sul palco del Teatro Ariston potrebbero essere quattro cantanti ovvero Annalisa, Elodie, Emma Marrone e Arisa ", riferisce il portale di Roberto D'Agostino anticipando quello che potrebbe succedere all'Ariston il prossimo febbraio. Pur trattandosi di voci di corridoio, queste potrebbero rivelarsi fondate visti i numeri e l'attenzione mediatica che le quattro artiste riescono a catalizzare.

Le voci sulle co-conduttrici di Sanremo 2024

Annalisa è la prima artista italiana dal 2020 a oggi a conquistare la testa della classifica dei singoli con il brano "Mon Amour" e in radio "Disco paradise" (brano dove collabora con Fedez e J-Ax) è una delle hit più trasmesse. Amatissima dal pubblico, dalla critica e dagli addetti ai lavori, Annalisa avrebbe già detto "sì" a Amadeus, che sarebbe pronto ad affiancarle un altro nome forte della scena musicale italiana, quello di Emma. Reduce da un anno complesso, dovuto alla scomparsa dell'amato padre, la Marrone è tornata con un nuovo singolo "Mezzo Mondo" e la recente ospitata alla festa scudetto del Napoli (con tanto di gossip sul "gelo" con Stefano De Martino) l'ha fatta tornare alla ribalta della cronaca rosa.

Elodie e Arisa al fianco di Amadeus?

Amadeus avrebbe già contattato anche l'entourage di Elodie per assicurarsi la sua presenza al prossimo Festival ma non in gara. Il sold out al Forum di Assago dello scorso maggio, l'exploit al cinema come protagonista della pellicola "Ti mangio il cuore" e il primo David di Donatello della sua carriera l'hanno resa una figura ambita per la corsa alla co-conduzione di Sanremo. Resta da vedere se la cantante dirà sì. Infine, c'è Arisa. La cantante ha dichiarato in più di una occasione di amare Sanremo e di essere rimasta molto delusa dalla mancata chiamata di Amadeus negli ultimi anni. Il conduttore potrebbe farsi perdonare invitandola a indossare i panni della co-conduttrice al suo fianco in una delle cinque serate del Festival.