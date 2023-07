Mussolini, "Piedone" e sport: ecco che cosa vedremo in tv

Di certo l'ingresso di Sky nel mondo della televisione italiana è stato una rivoluzione. Si è incuneato nel duopolio Rai-Mediaset ritagliandosi un suo specifico spazio ma facendo fare un salto anche alle tv tradizionali. Insomma, la piattaforma nata sul satellite ha ben ragione a festeggiare i suoi vent'anni. E si presenta alla sfida del prossimo anno televisivo mettendo in campo ancora più serie, film, show, arte, tecnologia e sport. Gli asset fondamentali, presentati ieri a Milano insieme ai festeggiamenti per i due decenni. «Da Romanzo criminale in poi abbiamo cambiato il linguaggio del racconto - ricorda Antonella d'Errico, executive vice presidente content di Sky Italia - oltre a quello dello sport e abbiamo dato forte impulso all'innovazione tecnologica». Su tutto incombe l'asta dei diritti televisivi della serie A, ancora in stand by, che potrebbe cambiare notevolmente l'offerta della piattaforma ma che è anche un campo minato per tutte le tv interessate, come si è ben visto nell'ultimo triennio con Dazn: tanti soldi da sborsare a fronte di incerti risultati. Comunque, per ora ci si concentra sui capisaldi della programmazione: qui ne presentiamo i principali, per non inondare di titoli il lettore.

LE SERIE Partiamo dal cuore della tv di Comcast, il motivo - oltre allo sport - per cui lo spettatore si abbona. A settembre si parte con la seconda stagione di Domina, con Kasia Smutniak nei panni di una potente imperatrice romana. In autunno arriva un mistery drama con gli attori più forti del momento, Lino Guanciale e Filippo Scotti, il giovane protagonista di È stata la mano di Dio di Sorrentino: un thriller unito al viaggio nel tempo. Unwanted - Ostaggi del mare è liberamente tratto da Bilal, il libro inchiesta sulle rotte dei migranti del giornalista Fabrizio Gatti. Entro fine anno arriverà l'atteso True Detective: Night Country, con Jodie Foster. Nel 2024 fra le altre novità Dostoevskij dei fratelli D'Innocenzo, con Filippo Timi e L'Arte della Gioia di Valeria Golino, dallo scandaloso romanzo postumo di Goliarda Sapienza.

Tra le attese seconde stagioni Call My Agent Italia, con un nuovo parterre di guest-star: Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Golino, Gabriele Muccino, Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi, Elodie e Sabrina Impacciatore. Arriverà M. Il figlio del secolo dal romanzo di Antonio Scurati, con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini. Max Pezzali in collegamento da Pavia ha annunciato Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883, diretto da Sydney Sibilia, mentre Salvatore Esposito ha raccontato come prenderà il testimone da Bud Spencer nel Piedone: «Con la stazza ci siamo. La mia sarà una eredità morale, partiremo dalle sue storie con tanto di cazzotti ma non sarà un'imitazione». Da ricordare tra le produzioni Hbo il fantasy House of The Dragon, fantastico prequel della saga Il trono di spade.

LO SPORT Nonostante i diritti della serie A siano andati a Dazn, «abbiamo avuto tantissimo calcio in questi anni», risponde Marzio Perrelli, responsabile dello sport, alla domanda sui diritti tv, senza aggiungere altro sulla delicata asta in corso. Con più di venti discipline seguite a ogni ora del giorno e con potenti mezzi, «Sky è la Casa dello Sport». Quattro gli annunci importanti: il calcio con Uefa Euro 2024, un nuovo accordo pluriennale con il basket Nba, il Sei Nazioni di rugby fino al 2025 e la vela con il ritorno dell'America's Cup.

L'INFORMAZIONE Sky Tg24, secondo la ricerca Digital News Report 2023 di Reuters Institute, è stato giudicato il secondo brand di informazione più affidabile, preceduto solo dall'Ansa. Per il prossimo anno sono stati annunciati dal direttore Giuseppe De Bellis una serie di approfondimenti sul tema del momento: l'intelligenza artificiale, con la creazione di un team A.I. dedicato. Inoltre un impegno particolare sul tema della salvezza del pianeta: Earth4all - Il mondo di Francesco, un reportage sull'impegno del Papa nel sostenere i temi ambientali con le telecamere entrate in Vaticano.

L'INTRATTENIMENTO Aveva detto che non sarebbe mai più tornato a X Factor, però siamo abituati ai suoi tripli salti mortali: Morgan sarà di nuovo in giuria nel talent di Sky. Principalmente perché ha bisogno di soldi, come ha detto lui stesso, comunque di certo garantirà lo spettacolo. In giuria sarà con Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico. Poi, su SkyUno e in chiaro su Tv8, ritroveremo gli show che si susseguono ogni anno: MasterChef Italia con il trio Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, la nuova stagione di Pechino Express, reduce da un'annata esaltante, Alessandro Borghese con 4 Ristoranti, Bruno Barbieri con 4 Hotel, Costantino Della Gherardesca con Quattro matrimoni. Menzione particolare per la Gialappa's (cioè Marco Santin e Giorgio Gherarducci) che dopo l'esperienza di queste domeniche molto gradite dal pubblico, continuerà su Tv8 anche in autunno. «Finalmente abbiamo trovato una tv che non ha paura del politicamente scorretto e della satira», commentano.