Turismo, film e serie tv lanciano Napoli e la Campania

Non solo riviste di viaggio e siti di informazione. Una meta dove trascorrere le proprie vacanze la si può scegliere anche guardando un film o una serie tv. A rivelarlo è una ricerca condotta da Enit (l’Agenzia nazionale del turismo) e Netflix dalla quale emerge che le location nelle quali sono girate le scene rappresentano un importante mezzo di attrazione del turismo internazionale.

A beneficiare di questo modo di promuovere una destinazione è soprattutto l’Italia. Dallo studio è risultato che l'87% del campione di spettatori (13mila persone intervistate fra Brasile, Regno Unito, India, Stati Uniti, Francia, India e Spagna) ha scelto il nostro Paese, in particolare la Campania. Il lavoro televisivo, quindi, produce un doppio effetto: arricchisce la programmazione sul piccolo schermo e lancia il turismo.

Non è un caso, quindi, che Enit e Netflix abbiano siglato un protocollo d'intesa per rafforzare il legame tra la produzione audiovisiva nel Belpaese e la promozione turistica dello stesso. La strada che si seguirà è quella di rafforzare la percezione positiva del brand Italia e permettere al grande pubblico, non solo a quello estero, di conoscere la cultura, la storia, l’architettura, la gastronomica e le meraviglie naturali che fanno grande la nostra nazione.

I contenuti audiovisivi registrati nel nostro Paese hanno un potenziale enorme nell’attrarre turisti da ogni angolo del mondo. Napoli e la Campania conoscono ben questo terreno. Sono sempre più le produzioni fatte nella Regione che, poi, vengono esportate all’estero. Del resto, come si può rimanere impassibili dinnanzi alle magnifiche immagine del lungomare di Napoli o del Vesuvio?

Il successo de "L'Amica geniale ", ricorda il Corriere del Mezzogiorno, ne è una prova. Eppure accanto alle bellezze del territorio desidera andar alla scoperta anche del lato un po’ meno tranquillo di una località. È il caso di "Gomorra": con la serie tv sono stati organizzati tour a Scampia. Ma la lista è lunga. In questa ottica rientrano, ad esempio, anche "I Bastardi di Pizzofalcone " ed "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino che ha sfiorato l'Oscar.

Lavori per il piccolo ed il grande schermo che influenzano i turisti e la loro percezione sulla città. Forse non è un caso che per Pasqua a Napoli si registri il tutto esaurito. Certo, molti hanno voglia di godersi una vacanza dopo due difficili anni segnati dall’emergenza sanitaria, magari non allontanandosi troppo da casa. E allora perché non visitare le location viste in tv? A questo si aggiunge la possibilità di vedere da vicino i luoghi ammirati in tv o al cinema, le strade dove magari passeggiava il protagonista tanto amato. Insomma, la curiosità è l'altro elemento che attira i viaggiatori.

I numeri sono chiari. Per la Settimana Santa Federalberghi ha evidenziato che l'occupazione delle camere è dell’80% circa. Dati positivi che potrebbero crescere ulteriormente nelle prossime ore grazie ai viaggi last minute. Insomma, la voglia di lasciarsi alle spalle l’incubo Covid-19 è forte. E premia la città partenopea e la Campania.

" Si va verso il sold out nel fine settimana pasquale a Napoli ma già in questi ultimi due week end si sono registrati importanti numeri. Bene anche la Penisola sorrentina e Costiera amalfitana, e c'è molta richiesta di escursioni e visite per Procida, con buoni trend di prenotazioni, anche per i Campi Flegrei, che sono quasi al sold out nel periodo pasquale", ha spiegato Agostino Ingenito, presidente Abbac (Associazione Bed & Breakfast Affittacamere Case vacanze), che ha anche annunciato come siano arrivati " importanti riscontri" anche per l'area vesuviana, Pompei ed Ercolano.

L'unione fa la forza. Anche nel settore turistico. E questa nuova consapevolezza può rivelarsi un elemento capace di rilanciare alcuni importanti settori dell'economia italiana. A vantaggio dell'intera collettività.