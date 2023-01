Le ong li salvano e poi i migranti scappano: ecco cosa è successo

Sono fuggiti dal centro temporaneo di accoglienza di Senigallia e hanno fatto perdere le proprie tracce: le autorità italiane sono alla ricerca di 11 migranti minorenni fatti sbarcare sul suolo nazionale dalle navi Ong Ocean Viking e Geo Barents.

Un episodio grave, quello avvenuto nella struttura messa a disposizione dei migranti di nazionalità eritrea e sudanese dopo lo sbarco nel porto di Ancona. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, ben 11 dei 39 minori extracomunitari non accompagnati giunti nel capoluogo marchigiano si sono allontanati volontariamente dal centro di accoglienza di Senigallia e risultano al momento irreperibili. I giovani stranieri erano arrivati all'ex hotel Massi, oggi gestito dalla Caritas, nelle giornate di lunedì e martedì, dopo essere scesi a terra dalle navi Ocean Viking e Geo Barents.

Anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, venuto a conoscenza dell'episodio in modo tardivo, ha commentato l'allontanamento volontario degli extracomunitari: "Speriamo sia solo in via provvisoria" , auspica infatti il titolare del Viminale. A dirsi stupito della notizia, specie per il fatto di non esser stato informato immediatamente, è il sindaco di Senigallia. "Non ne sono a conoscenza" , aveva detto ieri sera Massimo Olivetti, una volta che la notizia aveva iniziato a circolare, "apprendo adesso, nessuno mi aveva informato. Spero che tutto si risolva per il meglio" .

I fatti

Secondo il primo cittadino, i giovani si sarebbero allontanati prendendo il treno, nelle immediate vicinanze della struttura adibita a centro di temporanea accoglienza dell'ex hotel Massi. Una cosa semplice da realizzare, dato che nessuno presidia gli accessi della struttura nè è stata data, pare, ai giovani stranieri alcuna disposizione di restare all'interno dell'edificio o comunque nel giardino.

Approfittando di questa situazione favorevole, quindi, 13 minorenni non accompagnati si sarebbero allontanati dall'edificio di piazzale Giardini Morandi nella mattinata di ieri, venerdì 13 gennaio. Inizialmente si pensava che fosse fuggito anche un quattordicesimo extracomunitario, poi rinvenuto all'interno dell'ex albergo.

Il momento in cui ci si è resi conto dell'allontanamento è stato quello dell'ora di pranzo, quando numerose sedie sono rimaste vuote. Inutile tentare di rintracciare coloro che mancavano allpinterno della struttura, risultati in effetti irreperibili. Dopo qualche ora, tuttavia, due di essi hanno fatto ritorno all'ex hotel Massi. Ancora non sono state rese note le motivazioni alla base dell'allontanamento volontario.