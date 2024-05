Rintracciata la madre della neonata trovata tra gli scogli: ha 13 anni

A poche ore dall'avvio delle indagini sul ritrovamento di uno zainetto a Villa San Giovanni, nella scogliera della darsena di Pezzo, nel Reggino, con all’interno il corpicino di un neonato morto, si è già a una svolta importante. Nella tarda serata di ieri, i carabinieri hanno rintracciato a casa dei genitori una ragazza di 13 anni che, secondo gli inquirenti, avrebbe partorito il piccolo per poi abbandonarlo. La minorenne è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso per una sospetta setticemia derivante presumibilmente proprio dal parto incontrollato. La madre della 13enne, invece, è stata sottoposta a interrogatorio per comprendere se e come le due possano essere coinvolte nel tragico episodio. L’autopsia sul corpicino del neonato sarà effettuata nelle prossime ore per scoprire le cause della morte del piccolo.

L'indagine

Sulla tragica vicenda, in ogni caso, non si hanno ancora notizie precise, dato che gli investigatori mantengono uno stretto riserbo. L'unica certezza, che è emersa nel corso delle indagini, riguarda lo status sociale della famiglia della ragazza che vivrebbe in un ambiente degradato. Adesso i medici legali dovranno stabilire se il decesso del neonato è avvenuto al momento del parto o successivamente, qundo è stato abbandonato nello zaino con il cordone ombelicale ancora attaccato. Ciò è fondamentale in sede processuale per stabilire che tipo di responsabilità avrebbero avuto la 13enne e i familiari.

La vicenda

Il corpo del neonato era stato trovato due giorni fa a Villa San Giovanni. Il cadavere si trovava all'interno di uno zaino tra gli scogli, non molto distante dagli imbarcaderi dei traghetti per la Sicilia.

Il neonato aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Sul posto è intervenuta la polizia del commissariato di Villa San Giovanni, la scientifica e la squadra mobile, mentre ilha effettuato i primi rilevamenti in attesa dell'esame autoptico.