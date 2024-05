Corpo senza vita di una neonata trovato sugli scogli a Villa San Giovanni

L'ha trovato un pescatore vicino alla darsena di Pezzo, a Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Dentro uno zaino blu, lasciato sugli scogli, avvolta in un velo c'era il corpicino senza vita di una bimba appena nata, con il cordone ombelicale ancora attaccato. Lanciato l'allarme sul posto sono subito arrivati i soccorritori e le forze dell'ordine, con il medico legale, gli uomini della Scientifica e il magistrato di turno. Dai tratti somatici pare che la bimba fosse di nazionalità straniera.

Il luogo del macabro ritrovamento è abbastanza vicino al molto da dove salpano i traghetti per la Sicilia. Lo zaino non era bagnato e si pensa che sia stato portato in quel preciso punto via terra, probabilmente poco tempo dopo che la piccola è venuta alla luce.

Ancora da stabilire se la piccola sia spirata prima dell'abbandono, e poi è stata lasciata sugli scogli, oppure se il decesso sia avvenuto proprio a seguito dell'abbandono.

Differenza non di poco conto ai fini dell'apertura dell'inchiesta, che potrebbe essere per omicidio oppure occultamento di cadavere. La verità potrà emergere solo a seguito dell'autopsia a cui sarà sottoposto il corpo della piccola.

- in aggiornamento -