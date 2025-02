Lucca, scompare 15enne. Il dubbio dell'incontro con l'amica (che non sapeva nulla)

La 15enne Gaia Celoni, scomparsa da ieri sera 22 febbraio dal centro di Lucca. (Foto Facebook)

Sono ore di ansia per la famiglia e gli amici di una 15enne di Lucca, Gaia Celoni, che risulta scomparsa da ieri sera, sabato 22 febbraio, quando la mamma verso le 20.30 l'ha accompagnata in auto a Porta San Pietro, dove l'adolescente avrebbe dovuto incontrare una amica.

La scomparsa

La ragazza avrebbe raccontato ai genitori che avrebbe dovuto vedersi con questa sua conoscente che secondo le prime indiscrezioni non avrebbe avuto nessun tipo di appuntamento con la ragazza. Da quel momento il cellulare della 15enne risulta spento. Non avendo più notizie della figlia, i genitori hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri, che adesso seguono le indagini per la ricerca della minorenne.

L'appello

Il padre Fabio nella mattinata di domenica ha lanciato un appello disperato sui social con una foto della figlia, invitando chiunque la avvisti a rivolgersi alle forze dell’ordine senza esitazione o contattare il numero 347.1798750. L’appello è stato subito ripreso e rilanciato con migliaia di condivisioni, tramite Facebook e Whatsapp, sull’intero territorio provinciale e non solo. La giovane è alta 1,72 metri, ha capelli rossi e ricci e occhi chiari: al momento della scomparsa indossava felpa e jeans stretti blu, un piumino nero con il cappuccio e scarpette sportive bianche.

Anche il sindaco di Lucca, Marco Pardini, ha condiviso l'appello sia sulla sua pagina Facebook che sui social del comune: " Nell'esprimere vicinanza alla famiglia in queste ore di apprensione, il nostro appello per chiunque avesse notizia di Gaia è di avvertire immediatamente le forze dell'ordine, che stanno cercando la ragazza ".

Le ricerche oltre la provincia

In queste ore sarebbe comunque emersa una nuova pista che porta in un paese fuori provincia dove pare la minorenne si sarebbe diretta in treno per incontrare qualcuno che conosceva anche se restano aperte tutte le altre.

Principalmente i carabinieri stanno cercando di ricostruire i movimenti della giovane da quando di lei si sono perse le tracce intorno alle 20,30, quando uno dei genitori della ragazza l'avrebbe accompagnata in auto nel centro storico di Lucca.