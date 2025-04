50 anni con numeri da record: Gardaland festeggia e si rinnova con altre sorprese

Ascolta ora 00:00 00:00

È il numero 5 a farla da padrona in questo avvio stagionale di Gardaland, che si appresta a festeggiare per tutto l'attuale anno solare (il 2025, appunto). Il parco divertimenti che sorge in provincia di Verona, tra i comuni di Castelnuovo del Garda e Lazise, spegne 50 candeline e lo fa - simbolicamente - inaugurando cinque novità che attrarranno ulteriormente i tanti migliaia di visitatori che annualmente si lasciano trascinare in un fantastico mondo di giochi e di emozioni. Fondato il 19 luglio 1975, Gardaland Resort – che comprende anche Gardaland Sea Life Aquarium, Legoland Water Park e tre hotel tematici – si presenta più che arzillo nell'anniversario per il quale ricorre mezzo secolo di storia. Oggi, di quell'anno dove ha avuto origine tutto, è sopravvissuto solo il trenino "Transgardaland Express".

Poco male, però. Perché il parco tematico più amato dagli italiani, in tutti questi cinque decenni di gioie, è cresciuto a dismisura e continua imperterrito nella propria opera di rinnovamento. Basti pensare ai cinque (non a caso) regali che Gardaland ha voluto fare a tutti i suoi affezionatissimi ammiratori per rifarsi il look in occasione della grande festa tenuta nel weekend del 12 e 13 aprile: due nuovi spettacoli, un avvincente animazione in 4D, un'intera area rivisitata ("Dragon Empire", dedicata all’Estremo Oriente) e - soprattutto - un simbolo rinnovato, ovvero quei celeberrimi "Corsari" che oggi si chiamano "Animal Treasure Island" e che promettono di riaccendere la curiosità di grandi e piccoli. Nata dalla creatività di Merlin Magic Making, divisione di Merlin Entertainmentes (cui fa capo la proprietà di Gardaland), la nuova meta consolida le già oltre quaranta attrazioni presenti da tempo sul lago di Garda.

"Animal Treasure Island" raccoglie la pesantissima eredità di una storica giostra ironica, portando nell’era moderna uno dei simboli di Gardaland, insieme al villaggio Rio Bravo, al Colorado Boat e alle montagne russe. Il parco ha infatti investito 10 milioni di euro per dare vita alla dark ride acquatica più lunga d'Europa (600 metri) - inaugurata direttamente da Stefano Cigarini, CEO e Vice President Gardaland Resort, e e accompagnata da spettacolari fuochi colorati e spari di cannone - con un percorso di quasi 10 minuti, almeno venti scene e una capacità di 1.200 visitatori all'ora. I vecchi pirati zoppi e balbettanti cedono il testimone a personaggi più cartoonizati e vicini a un pubblico bambino, ma l'impostazione dei "Corsari" non viene per nulla tradita: merito anche della capacità immersiva di digitale, proiezioni e luci. L'attrazione, infatti, si avvale di tecnologie all'avanguardia per amplificare il coinvolgimento del pubblico, su tutti un sistema audio binaurale a 360 gradi con oltre 250 altoparlanti.

Il cinquantesimo compleanno diventa anche un'occasione per tracciare un importante breve bilancio del parco. Cigarini sottolinea difatti il dato che sancisce come il parco abbia accolto complessivamente circa 100 milioni di visitatori (meglio perfino del Colosseo) e come, allo stesso tempo, sia stata una tappa fondamentale nella memoria di tante generazioni. " Ritengo che Gardaland possa davvero vantare di essere un luogo unico - aggiunge il CEO - in cui generazioni di italiani hanno vissuto esperienze straordinarie e raccolto momenti indelebili di felicità". Con i ponti di Pasqua, 25 aprile e Primo Maggio, Gardaland ha rafforzato il proprio organico con quasi 700 nuovi inserimenti stagionali, che si aggiungono ai 230 dipendenti fissi già presenti nell’organico del Resort. Senza contare che è previsto un secondo round di circa 400 assunzioni estive, per un totale complessivo che supererà le 1.300 risorse coinvolte nel periodo estivo. " Nel turismo l'eccellenza si costruisce sulle persone – tiene a precisare Cigarini –.

Per questo investiamo continuamente in formazione, benessere e qualità della vita lavorativa

creare un ambiente professionale stimolante e accogliente, capace di generare valore reale sia per chi lavora con noi sia per i nostri ospiti

". L'obiettivo rimane quello di "".