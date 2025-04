Pestata e violentata mentre fa jogging dal migrante. L'orrore sulla 65enne a Modena

Ascolta ora 00:00 00:00

Una donna di 65 anni è stata violentata ieri, 15 aprile, intorno a mezzogiorno mentre faceva jogging da un minore che è già stato individuato dai carabinieri. Si tratterebbe di un ragazzo ospite di una struttura per minori stranieri non accompagnati. Il fatto è accaduto a Tabinia (Formigine) in provincia di Modena.

Il fatto

Secondo la ricostruzione dei fatti, la donna stava percorrendo una pista ciclabile a piedi in aperta campagna quando il giovane l'avrebbe avvicinata in bicicletta. Prima l'avrebbe fatta cadere e poi trascinata in un fossato dove è avvenuta la violenza, La 65enne sarebbe anche stata picchiata per impedirgli di urlare come riporta Il Resto del Carlino.

I soccorsi

Dopo la violenza il minore si sarebbe dato alla fuga e la donna ha così potuto chiamare i soccorsi ed è poi stata trasportata in ospedale con il volto tumefatto e in stato di choc.

I carabinieri di Sassuolo giunti sul posto si sono immediatamente recati nel centro per minori stranieri non accompagnati dove hanno perquisito le stanze e sequestrato alcuni oggetti ed indumenti. L'aggressore sarebbe stato individuato dai militari dell'Arma.