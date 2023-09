Stupro di Palermo, ancora tensione: aggredito cameraman Mediaset

Il cameraman del programma Mediaset 'Fuori dal Coro', Massimo Viviano, è stato aggredito quest'oggi a Palermo in via Montalbo dai parenti di uno degli autori dello stupro avvenuto la notte tra il 6 e il 7 luglio ai danni di una diciannovenne del posto. La troupe della nota trasmissione di Rete4 si trovava nel capoluogo siciliano per realizzare un servizio riguardante il macabro episodio che ha portatto all'arresto di sette ragazzi tra i 18 e i 22 anni, tra cui anche un minorenne all'epoca dell'accaduto.

Dalle prime ricostruzioni dell'episodio, sembrerebbe che Viviano sia stato colpito ripetutamente con un casco al punto da costringere i colleghi della troupe a chiamare i soccorsi che lo hanno poi portato al pronto soccorso di Villa Sofia. Nelle prossime ore si potrà fare più luce sulle dinamiche di quanto accaduto, ma il fatto in sé dimostra come l'attenzione mediatica attivatasi intorno alla violenza di cui è stata vittima la ragazza di quella sera di luglio rimanga molto alta in un'estate segnata da diversi casi di abusi sessuali perpetrati da giovani uomini a danni di ragazze coetanee, se non più piccole come nel caso delle bambine di 10 e 12 anni a Caivano.