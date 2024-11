Allarme a Bologna, rafforzata la sicurezza per la sfida Maccabi-Virtus di Eurolega

Sfida di Eurolega tra Virtus Bologna e Maccabi Tel-Aviv, Immagine di repertorio

La notte tra l'8 e il 9 novembre 2024 verrà ricordata come quella della "caccia all'ebreo" di Amstedam. La violenza sprigionata dai gruppi arabo-musulmani contro i tifosi del Maccabi Tel Aviv colpevoli, a loro dire, di averli provocati con cori e bandiere buttate giù, è destinata a rimanere nella storia. I passanti sono stati fermati, a loro è stato chiesto se fossero israeliani e di mostrare i documenti. Gli ebrei sono stati rincorsi con i coltelli, falciati con le auto, picchiati e gettati nei canali con l'acqua gelata di Amsterdam. Quanto accaduto nella notte di Amsterdam è un ulteriore tassello della gravità della situazione in Europa e proprio a fronte di questo è allarme rosso per la sfida di Bologna del Maccabi Tel Aviv, che questa sera sfiderà la Virtus nel campionato di Eurolega di basket.

Per evitare gli scontri di Amsterdam, anche in ragione del clima che si respira nella città felsinea, notoriamente rossa e pro-Palestina, la questura di Bologna ha rafforzato il dispositivo di sicurezza. Dallo scorso 7 ottobre è prassi che il servizio di ordine pubblico venga implementato in caso di eventi sportivi che coinvolgono formazioni israeliane. Inoltre, pare che a Bologna arriverà una delegazione a ranghi ridotti di tifosi israeliani. Per non correre rischi, la questura ha disposto un servizio di scorta tecnica per la formazione di Tel Aviv e tutte le zone calde della città sono presidiate. Certo, Bologna non è Amsterdam, non ci sono ghetti a maggioranza araba, non ci sono focolai di rabbia e intere comunità di grandi dimensioni di cittadini musulmani. Ma ci sono i centri sociali e la capacità di lotta a Bologna è ben nota.

" Abbiamo grande preoccupazione che quelle scene viste ad Amsterdam possano ripetersi, anche qui in Italia. Chiediamo attenzione, affinché ci sia prevenzione e garanzia di massima sicurezza alle partite che si svolgeranno e che prevedono la partecipazione di squadre israeliane. Come questa sera all’incontro tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv ", si legge in una nota diffusa dall'Unione dei giovani ebrei d’Italia.

La tensione in tutta Europa è alta, le immagini che arrivano da Amsterdam sono sconcertanti e danno il polso del clima che si respira nelle grandi città, dove gli immigrati, anche di seconda e terza generazione, colgono ogni pretesto per riversare il proprio odio contro l'Europa, trovando terreno fertile negli estremisti di sinistra,

che guardano con adorazione al mondo islamico. Oggi, dopo la "caccia agli ebrei" le strade del capoluogo olandese sono state invase dagli studenti per la Palestina: una conquista territoriale che viene concessa e accettata.