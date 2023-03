Attenzione a questo formaggio: c'è il rischio Escherichia coli

Eurospin Italia S.p.a. ha deciso di richiamare una serie di prodotti venduti sugli scaffali dei propri supermercati a causa dell'elevato rischio di contaminazione microbiologica: l'allerta alimentare, diffusa online anche sul portale del ministero della Salute, riguarda nello specifico un lotto di Fontina di origine protetta (Dop), per il quale sussiste la possibile presenza del batterio Escherichia Coli - Stec.

Come identificare il prodotto

Il prodotto su cui si è focalizzata l'attenzione di Eurospin e quindi quella del dicastero della Salute è la "Fontina Dop – Prodotto di Montagna con Stagionatura minima di 6 mesi – Pascoli Italiani", venduto in confezioni del peso di 250 grammi cadauna. Un prodotto realizzato da "Cooperativa Produttori Latte e Fontina" (con codice di identificazione dello stabilimento/del produttore IT 02 2 CE) nel proprio stabilimento sito in Località La Croix Noire - Rue Croix Noire, 19 - 11020 a Saint Christophe (comune nel territorio della Valle d'Aosta).

Tra le confezioni di porzionato da 250 grammi, per identificare quella per cui è stata inoltrata l'allerta alimentare, va individuato lo specifico lotto di produzione "C037105286", con data di scadenza, o termine minimo di conservazione, fissata al 10/04/2023. A chiunque avesse acquistato il prodotto con le caratteristiche riportate nell'alert diramato dal ministero della Salute, Eurospin Italia S.p.a., che nel frattempo ha provveduto a ritirare dagli scaffali dei punti vendita le confezioni di Fontina Dop di Pascoli Italiani identificabili con il sopra citato numero di lotto, consiglia di evitare il consumo e di riportare l'alimento presso il punto vendita in cui si è conclusa la transazione per una sostituzione o un rimborso.

Rischio E.Coli Stec

Alcuni ceppi di Escherichia Coli si definiscono come 'produttori di Shiga-Tossina' o 'verocitotossici' (Stec o Vtec): questi possono produrre tossine nocive per la salute dell'essere umano, in grado di causare gravi forme di diarrea emorragica. Una delle complicazioni più diffuse (tra il 5 e il 10% dei casi) a seguito di infezione da Stec, soprattutto nei bambini, è la sindrome emolitica-uremica (Seu): tale patologia si contraddistingue per una grave insufficienza renale acuta, ma anche per anemia e piastrinopenia. Queste complicazioni, nel 20% dei casi, possono addirittura risultare fatali.