Alluvione in Emilia, in soccorso il 7° Reggimento Aviazione dell'Esercito

L'alluvione in Emilia Romagna è stato un evento traumatico a cui, in soccorso della popolazione, si sono attivate tutte le forze disponibili sul territorio. In questa situazione di estremo allarme, nella scorsa notte, la Prefettura di Ravenna e il Centro Operativo Aereo Unificato della Protezione Civile (COAU), hanno attivato il servizio di Pronto Intervento Aereo Nazionale del 7° Reggimento Aviazione dellEsercito Vega di stanza a Rimini per supportare l'aiuto e la savaguardia dei cittadini a seguito dell’esondazione del torrente Senio, nel tratto del comune di Cotognola e Alfonsine.

L'intervento dell'Esercito italiano

Alle ore 05:44 un elicottero UH-90 dell'Esercito Italiano è quindi decollato per la zona di operazioni.

Nel corso della missione, l'equipaggio ha individuato due persone ed un cane in difficoltà sul tetto della propria abitazione a Sud dell'abitato di Cotognola. Le persone sono state tratte in salvo dal recuperatore, impiegando il verricello di soccorso ed è stato successivamente trasportato allaeroporto di Forlì.