Un altro guasto ferma i treni. Esposto di Ferrovie per sabotaggio: "Circostanze sospette"

Ipotesi sabotaggio per la rete ferroviaria italiana. Il gruppo Fs, infatti, alla luce dell'ennesimo incidente anomalo sulla rete e di un elenco di circostanze altamente sospette, ha preparato un esposto molto dettagliato che ha depositato presso le autorità competenti. "In particolare, gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi (non può essere un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria, con ricadute pesanti su tutta la rete), il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo", fa sapere il gruppo Fs in una nota diffusa questa mattina.

In particolare, dalle 7:45 di mercoledì sulla linea Alta velocità Roma-Firenze la circolazione è rallentata in prossimità di Arezzo in direzione nord per un inconveniente tecnico sulla linea, si legge sul sito delle ferrovie: "Sono in corso l'intervento dei nostri tecnici". MEno di due ore dopo, precisamente alle 9:35, sempre sul sito di Rfi si legge che il problema è stato risolto e la circolazione è in graduale ripresa. Ma i treni "potranno essere instradati su linea convenzionale tra Chiusi e Arezzo con un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti".

Ma i problemi della mattinata non finiscono qui. Alle 7:30 un altro annuncio di Trenitalia avverte che la circolazione è rallentata sulla linea convenzionale Firenze-Roma per un guasto tra Montevarchi e Laterina. "Al momento la circolazione viene regolata tramite l'utilizzo di un unico binario. I treni Intercity, Euronight e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza, fino a 30 minuti, mentre i treni Regionali, sottolineano da Trenitalia, possono subire limitazioni di percorso".

Quella di oggi, dunque, si preannuncia un'altra giornata di passione per chi viaggia a causa del nuovo problema tecnico sulla linea dell'Alta velocità e purtroppo segue quella di ieri, martedì 14 gennaio, che con il passare delle ore si è tramutata in odissea per i pendolari in movimento lungo lo stivale.

Nella giornata di ieri verso le 14 un nuovo guasto alla linea elettrica si era verificato all'altezza di Terontola, causando ulteriori rallentamenti. Ma la circolazione dei treni era già in tilt a causa del guasto sulla Roma-Firenze - tra Valdarno e Arezzo - delle 10. L'ultimo allarme sulla catena di guasti a ripetizione è arrivato nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:00. A Termini la circolazione ferroviaria è stata improvvisamente sospesa per motivi non chiari, «accertamenti tecnici» si leggeva sul sito di Trenitalia. Poi si è capito che il problema si sarebbe verificato in una cabina elettrica nei presi della stazione principale di Roma e a quel punto i treni sono stati fatti fermare a Tiburtina.

A quel punto, le proteste dei passeggeri si sono aggiunte a quelle politiche e le polemiche sono esplose con il coinvolgimento del ministero dei Trasporti e di Matteo Salvini - sull'emergenza treni alle 15, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde ad alcune interrogazioni di Azione nel question time

alla Camera. A cercare di riportare l'equilibrio è stato Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Fs: "Il disagio di un migliaio di persone non può essere raccontato come disastro. Spostiamo milioni di passeggeri".