Anziano ucciso sulle strisce a Milano, preso il pirata della strada. È un 29enne egiziano

È durato meno di ventiquattr’ore il mistero sull’investimento mortale di Franco Bertolotti, l’87enne travolto mercoledì mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali tra via Fratelli Bronzetti e via Macedonio Melloni, nel centro di Milano.

Alle 9 di giovedì 6 novembre, gli agenti del Radiomobile della Polizia Locale hanno rintracciato e fermato il responsabile: un 29enne di origine egiziana, titolare di una ditta individuale di pulizie e domiciliato a Segrate. L’uomo, al momento del fermo, si trovava all’interno di una lavanderia del comune dell’hinterland milanese.

La fuga e il ritrovamento del furgone

Subito dopo l’incidente, avvenuto intorno alle 12 di mercoledì, il giovane era fuggito senza prestare soccorso alla vittima, che è stata trascinata per circa dieci metri prima di cadere sull’asfalto, ormai privo di vita. Il furgone bianco Citroën Berlingo, preso a noleggio, è stato ritrovato ore dopo, abbandonato all’incrocio tra via Crema e via Salmini, a circa tre chilometri dal luogo dell’investimento. Il mezzo presentava il muso danneggiato, segno evidente dell’impatto.

L’indagine lampo

Le indagini, coordinate dagli agenti del comandante Gianluca Mirabelli, hanno preso subito la giusta direzione. Grazie ai dati forniti dalla società di noleggio, gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità del conducente, anche se l’uomo aveva spento il cellulare per evitare di essere localizzato tramite le celle telefoniche.

Nonostante questo tentativo di depistaggio, la polizia locale ha passato al setaccio tutte le aree da lui abitualmente frequentate, fino a individuarlo nella mattinata di giovedì.

Il fermo e le accuse

Il 29enne è stato portato all’Ufficio Arresti e Fermi di via Custodi, dove è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, subito dopo l’impatto l’uomo avrebbe aperto la portiera del furgone, guardato in direzione del corpo dell’anziano a terra e poi ripreso la marcia, allontanandosi rapidamente dall’incrocio.

Una tragedia nel cuore di Milano

Franco Bertolotti, 87 anni, era un residente della zona. Come ogni mattina, stava andando al panificio di fiducia quando è stato travolto.

L’incidente ha scosso profondamente il quartiere, dove l’anziano era conosciuto e stimato. Ora spetterà all’autorità giudiziaria decidere in merito alla convalida del fermo e alle successivenei confronti del giovane.