"Pirata" investe anziano di 86 anni, lo uccide e scappa

Un uomo di 86 anni, Franco Bertolotti, è stato ucciso ieri sulle strisce pedonali mentre attraversava la strada. Poco dopo le 12 l'anziano si trovava in via Fratelli Bronzetti quando è stato travolto dal conducente di un furgone bianco che lo ha trascinato per una decina di metri senza lasciargli scampo. Il conducente si è allontanato velocemente facendo perdere le proprie tracce.

L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno, in via Bronzetti, una traversa di corso XXII Marzo, qui sono giunte due ambulanze e un'auto medica. Secondo quanto si è appreso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, l'anziano è stato trovato in arresto cardiocircolatorio e portato in codice rosso al Policlinico con manovre di rianimazione in corso. Poco dopo il ricovero, tuttavia, l'uomo è morto. Troppo gravi le ferite riportate dal violento scontro. Le indagini sono affidate alla polizia locale, la dinamica non è ancora chiara. Gli agenti hanno effettuato i rilievi per ricostruire come è avvenuto l'investimento e gestire la viabilità, fortemente rallentata per diversi minuti.

Si è appreso che Bertolotti stava attraversando la strada in corrispondenza dell'incrocio con via Melloni e che il guidatore del furgone non solo non ha rallentato sulle strisce pedonali ma non si è nemmeno fermato a prestare soccorso. Gli agenti della polizia stanno vagliando le riprese di tutte le telecamere private a circuito chiuso della zona con la speranza di dare un volto e un'identità all'omicida.

Intanto è scattato il passa parola fra i residenti della

zona e quanti conoscevano l'anziano: oggi alle 19 è previsto un ritrovo sul luogo dell'omicidio stradale. A organizzarlo è "Città delle persone", associazione di oltre 7mila iscritti che si batte per una Milano più sicura.