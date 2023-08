"Attenzione pickpocket". Ma anche la "sentinella" di Venezia cade vittima dei borseggiatori

C'è della perfida ironia in quanto accaduto a Monica Poli, consigliere leghista di Venezia diventata famosa in tutto il mondo con il suo avviso " attenzione pickpocket ", scippata del cellulare per la strada. Il suo impegno sul territorio, documentato sulla pagina social "Cittadini non distratti", è volto a segnalare con precisione quotidiana le borseggiatrici e i borseggiatori che ogni giorno affollano Venezia, prendendo di mira sia i cittadini residenti che i tanti turisti. Eppure, tutte le precauzioni che Poli mette in atto ogni giorno non sono servite e così la donna si è trasformata da paladina a vittima.

Non è escluso che possa essersi trattato di una vendetta, visto che ormai il suo volto è noto in tutto il mondo e agli stessi malviventi. Venezia come Milano, come Roma e come quasi tutte le grandi città italiane è territorio di caccia per i borseggiatori, che si approfittano dei momenti di distrazione per sottrarre oggetti di valore, come gli smartphone, appunto, o portafogli, ai legittimi proprietari. È una lotta impari, visto e considerato che contro questi malviventi non sembrano che esserci solo armi spuntate, soprattutto perché la maggior parte sono donne che operano in regime di gravidanza, che per la legge italiana è motivo di tutela. Ed ecco che queste donne arrivano ad avere anche più di dieci figli per continuare ad agire nell'impunità, con la speranza di arrivare alla decadenza o a un condono.

Il furto a Monica Poli è avvenuto nella centralissima piazza Roma: è bastato un attimo distrazione e uno dei borseggiatori le ha sottratto il telefono dalle mani facendo perdere le sue tracce in pochi attimi. Una beffa per il consigliere, che finché non tornerà in possesso del suo telefono o ne comprerà un altro non può nemmeno aggiornare le sue pagine social, ferme da 24 ore. Poli per il momento ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in merito ma lo scippo al consigliere ha fatto molto rumore in città e messo in evidenza la pericolosità dei nostri centri abitati. Basta un attimo di distrazione per diventare una vittima, è necessario stare sempre sul chi va là e non abbassare mai la guardia: questo è diventata l'Italia, un tempo Paese vivibile ma sempre più soffocata dalla criminalità, nella maggior parte dei casi di matrice straniera.