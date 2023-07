"Attenzione pickpocket". Cosa vuol dire e perché dovete agire subito

Per strada i turisti stranieri la riconoscono e le chiedono un selfie. È una delle maggiori rappresentanti del contrasto al fenomeno del borseggio, stiamo parlando di Monica Poli, operaia e consigliera di Municipalità a Venezia in quota Lega. La donna è diventata simbolo della lotta ai furti nelle città.

Il pickpocket

Monica Poli combatte il dramma dei borseggi e lo fa postando video che ricevono centinaia di migliaia di visualizzazioni. La donna segue borseggiatrici e borseggiatori lungo le calli e grida: “Attenzione pickpocket, attenzione borseggiatrici”. L’obiettivo è quello di mettere in guardia i turisti dai possibili furti. La consigliera è talmente famosa che il The New York Times le ha dedicato un articolo in cui racconta delle sue vicissitudini.

Il successo

In un’intervista a La nuova Venezia Monica Poli ha detto: “Pensavo di essere diventata famosa quando sono stata intervistata dalla Cnn Brasile. In quel Paese mi adorano anche perché pure loro hanno il problema dei borseggi. Ma ora anche il New York Times. I turisti mi fermano per strada perché capiscono l’importanza di quanto stiamo facendo come gruppo per combattere questa piaga dei borseggi”. La voce della donna è stata utilizzata in diverse occasioni, anche in una telenovela brasiliana e in un festival di musica elettronica in Olanda.

I borseggiatori

È importante saper riconoscere come si vestono, come si muovono e chi sono i borseggiatori che invadono le vie delle città italiane. Inoltre bisogna saper collaborare con chi ha subito il furto e chiede aiuto per trovare i documenti che vengono buttati dopo l'accaduto. Il gruppo al quale appartiene la consigliera Poli è composto da circa cinquanta volontari e dalle sentinelle che collaborano e che sono sparse in tutta la città in particolare nei negozi.

Alcuni consigli

È bene conoscere alcuni avvertimenti per evitare di incappare in situazioni spiacevoli ed essere quindi vittime di borseggi. Un consiglio è non usare mai le tasche posteriori dei pantaloni e quelle esterne dei giubbotti, ma sempre quelle interne sempre ben chiuse con zip e bottoni, specialmente per riporre lo smartphone. Inoltre è bene non tenere mai lo zaino e borse sulla schiena, specialmente se ci sono cose di valore, ma sempre sul petto.