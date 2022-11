L'ultima folle sfida degli adolescenti: cosa fanno in mezzo alla strada

Gli ultimi casi in ordine cronologico sono stati segnalati in Toscana. Ma il "gioco", se così si può chiamare questa follia, ha da tempo preso piede in tutta Italia: episodi del genere sono infatti stati segnalati negli ultimi dodici mesi in Lombardia, Umbria, Lazio ed Emilia-Romagna, con la variante più gettonata che prevede l'attraversamento di corsa di una strada trafficata senza tener conto delle macchine che passano. La "planking challenge", la nuova folle sfida mutuata dai giovani dei Paesi anglosassoni, si è ormai diffusa anche fra gli adolescenti italiani in tutte le sue forme. Di cosa si tratta? A turno, i partecipanti scelgono una strada e si stendono sull'asfalto (dall'inglese "plank", che vuol dire "tavola") per poi spostarsi all'ultimo momento in modo da evitare l'impatto con l'automobile che passano.

Nel frattempo, gli altri riprendono la scena con lo smartphone e non di rado queste "prove" vengono pubblicate sui social network. Una sorta di prova di coraggio quindi, in cui a vincere è lo sfidante che trascorre il maggior numero di secondi steso sul manto stradale e che si defila quando ormai l'automobile in arrivo è ad un passo. Anche se a quanto pare esistono una serie di varianti della "challenge", ancor più idiote e surreali. L'ultimo esempio è arrivato da Pistoia, due giorni fa: stando ai quotidiani locali, numerosi automobilisti hanno segnalato la presenza di alcuni ragazzini che si divertivano ad attraversare la tangenziale all'improvviso, correndo senza guardare nè sincerarsi dell'arrivo di eventuali veicoli. Sempre per restare in territorio toscano, qualcosa di analogo era avvenuto anche nella provincia di Lucca, lo scorso settembre.

Un gioco diffuso in tutta Italia

Ma si tratta come detto di un fenomeno ormai consolidato praticamente in ogni regione, a quanto sembra: un paio di settimane fa alcuni giovani intenti a "sfidarsi" secondo queste modalità sono stati individuati dalle forze dell'ordine in provincia di Viterbo. In Umbria invece, lo scorso mese altri adolescenti sono stati sorpresi a saltare la corda sui binari della stazione di Assisi. La polizia di Stato, attraverso le proprie campagne di informazione e sensibilizzazione, ha più volte precisato come i social non siano da ritenere pericolosi in sé, ma è pericoloso l’uso distorto che se ne può fare lanciando sfide pericolose o accettandole anche a rischio della vita. Con l’invito ai genitori a parlare ai ragazzi delle nuove sfide che girano in rete in modo che non ne subiscano il fascino, assicurandosi che abbiano consapevolezza di quali rischi si corrono a partecipare a queste "folli competizioni". E a denunciare il tutto alla polizia postale.