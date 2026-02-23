Banconote false, girano pezzi da 50 euro non autentici. Ecco come riconoscerle

Attenzione alle banconote, specie se pezzi da 50 euro. Recentemente, infatti, sono stati parecchi i negozianti a denunciare di aver ricevuto denaro falso. A volte non è neppure colpa dei clienti, che pagano senza sapere di avere in mano della semplice carta. Purtroppo, una volta che le banconote false vengono messe in giro è un problema riconoscerle, soprattutto quando non si è particolarmente accorti.

A quanto pare il fenomeno si sta concentrando nella zona di Pescara, ma potrebbe diffondersi presto, dato che il denaro circola in fretta. Solitamente il problema si presenta di più in estate, quando aumenta l'afflusso di turisti stranieri, invece quest'anno pare che abbia deciso di palesarsi in anticipo. "Di solito il problema esplode d'estate spiega dal banco, mentre controlla con la macchinetta la qualità della banconota. Con il turismo aumenta la circolazione di contante e arrivano persone da fuori. In inverno, invece, la situazione è sempre più tranquilla. Quest'anno no. Le cinquanta euro false stanno ricomparendo e dobbiamo verificare ogni pezzo che entra", spiega infatti un esercente al Messaggero. Le banconote da tenere d'occhio sono quelle da 50 euro, ma anche quelle da 20. Sono infatti i pezzi più semplici da replicare per i falsari. La conferma arriva anche dalla Banca centrale europea, che ha indicato le banconote da 50 e da 20 come le più contraffatte.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per sequestrare i biglietti falsi e fermare chi li diffonde. Soltanto negli ultimi mesi sono state recuperate centinaia di banconote. Nella provincia di Chieti è stata inoltre scoperta una vera e propria "fabbrica" di biglietti falsi. I casi di pagamento con banconota falsa sono ancora presente, sebbene ormai la maggior parte delle persone scelga di pagare via elettronica. Ecco perché è importante fare attenzione al momento del pagamento, verificando sempre la validità della banconota. Una volta concluso l'acquisto, infatti, è tardi per fare qualcosa.