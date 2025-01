La "banda Robin Hood" dilaga in tutta Italia: colpiti nella notte i B&B in tutta Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

La battaglia contro i B&B e gli affitti brevi continua, e le azioni di protesta riferibili al gruppo che si fa chiamare banda "Robin Hood" stanno dilagando ormai in tutta Italia, con sabotaggi mirati. Tante le città dello Stivale ad essere coinvolte, si va da Torino, passando per Bologna, fino ad arrivare a Catania e Palermo.

Agli attivisti rispondono altri attivisti, in un effetto domino che pare inarrestabile. L'obiettivo è quello di ribellarsi al fenomeno dell'iperturismo e delle abitazioni messe ormai a uso e consumo di chi viene nelle città. Chi aderisce alla protesta prende di mira le key-lockers posizionate di fronte agli appartamenti, rendendole inagibili.

Nel corso della notte appena trascorsa c'è stata un'azione diretta e coordinata che ha colpito più luoghi in tutta Italia, da Nord a Sud. Sono stati infatti colpiti i B&B di Torino, Bologna, Reggio Emilia, Roma, Catania, Palermo e Napoli. Gli attivisti hanno usato della colla rapida per danneggiare e rendere inutilizzabili le key-lockers, quelle scatole nere che si vedono sempre più spesso all'ingresso degli appartamenti. Questi dispositivi possono essere attivati digitando un codice segreto che permette l'accesso all'abitazione data in affitto.

Oltre al sabotaggio con la colla, sono stati affissi diversi manifesti che rimandano gli slogan del movimento. "Non è una questione di sicurezza. Non è una questione di decoro. La casa è un diritto, non una gallina dalle uova d'oro", è uno dei messaggi più ricorrenti. Come firma, gli attivisti hanno lasciato degli adesivi con il riconoscibile berretto verde di Robin Hood, il ladro che rubava ai ricchi per dare ai poveri.

Questo, in effetti, sarebbe il messaggio che i manifestanti ritengono di dare. Fra le ragioni della protesta, infatti, c'è anche il diritto all'abitare. " L'emergenza casa è nazionale, e necessita soluzioni messe in campo dal governo. Gli effetti negativi del turismo non sono che una diramazione di un sistema che non garantisce il diritto alla casa ai suoi cittadini. Ministra Santanché saboteremo il vostro turismo fino a che non ci saranno risposte concrete al disagio che questo settore causa" , è quanto dichiarato nel comunicato lasciato dagli attivisti. " A Roma il Giubileo è iniziato, e una celebrazione che dovrebbe alleviare le disuguaglianze, redistribuire le ricchezze e condonare i debiti, non è altro che un catalizzatore dell'avidità dei proprietari immobiliari che sfruttano i flussi turistici per appesantirsi le tasche.

Robin Hood non è interessato a prendere da quelle tasche, ma è intenzionato a interferire con questo meccanismo di ingiustizia. Serve una vera moratoria agli sfratti".