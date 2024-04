Migranti clandestini in Italia: il piano del governo contro i "finti turisti"

Proseguono le manovre del governo per limitare gli ingressi di migranti irregolari in Italia. Il ministro dell'Interno ha partecipato negli ultimi giorni a un incontro con i suoi omologhi nel Mediterraneo. Dal vertice, che si è tenuto alle Canarie, sono emersi alcuni dati sui quali lavorare per il contrasto al fenomeno del traffico di uomini. Grazie agli accordi con i Paesi nordafricani il governo sta riuscendo a ridurre il flusso sulla rotta del Mediterraneo e, grazie alla sospensione di Schengen, sono in calo anche i numeri sulla rotta balcanica. Ma c'è un nuovo fenomeno che sta avanzando e che inizia a preoccupare l'esecutivo, ossia il flusso dell'est e, in particolare, dal Bangladesh.

Si assiste a un notevole incremento degli arrivi di immigrati da questo piccolo Paese del sud-est asiatico, che conta oltre 170milioni di abitanti e la più elevata densità demografica del pianeta, con oltre 1200 persone per chilometro quadrato. " Da quel Paese arrivano migranti economici che sfruttano visti turistici ottenuti verso alcuni Paesi di transito. Stiamo lavorando con questi ultimi per porre un freno a tali dinamiche ", ha spiegato il ministro Piantedosi a il Messaggero. Il movimento dal Bangladesh verso l'Italia sfrutta la facilità di ottenimento dei permessi rilasciati verso alcuni Paesi nordafricani o mediorientali.

Nello specifico, come documentato da il Giornale un anno fa, dal Bangladesh si riesce a raggiungere facilmente la Libia: il visto d'ingresso è di facile ottenimento e sono numerosi i collegamenti aerei, diretti o con scalo nei Paesi della penisola arabica, in particolare a Dubai. Una volta raggiunta la Libia, alcuni proseguono nel loro viaggio verso la Tunisia, altri si fermano e da qui partono con i barconi in direzione dell'Italia. I documenti vengono spesso eliminati per evitare il facile riconoscimento e una volta arrivati in Italia inizia l'iter come asilanti. Ma, trattandosi di migranti economici, raramente ottengono la regolarizzazione in Italia e vengono raggiunti dai provvedimenti di espulsione, pressoché mai ottemperati.

Sono sempre più numerosi i barconi che partono dalla Libia e che hanno una composizione prevalentemente bengalese. Nell'ottica degli accordi che il governo italiano sta rafforzando con Libia e Tunisia in primis, che sono i due principali Paesi di transito, si stanno anche cercando soluzioni per aumentare i controlli sui visti di ingresso. Aumentando i filtri sulle verifiche per chi entra in Libia e in Tunisia dai Paesi del sud-est asiatico, si riduce la platea di possibili migranti irregolari che finiscono nelle trame della criminalità organizzata e dei trafficanti.

Un ulteriore tassello che contribuisce all'obiettivo di rallentare e, nel futuro fermare, le partenze deiattraverso il Mediterraneo.