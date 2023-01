Su Madame a Sanremo è lite tra virologi. Bassetti a Crisanti: "Parli da politico"

Nella "saga" degli scontri fra medici e virologi, recentissima la querelle sul vino fra Matteo Bassetti e Antonella Viola, si aggiunge anche il botta e risposta fra il direttore della clinica Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova e il virologo recentemente passato nelle file del Pd Andrea Crisanti.

Tutto parte da un'intervista rilasciata da Crisanti a Un Giorno da Pecora, trasmissione sulle frequenze di Rai Radio 1. Divenuto ormai un commentatore, Andrea Crisanti è tornato a parlare di vaccino anti-Covid e del "caso Madame".

"Va esclusa come Djokovic"

Duro il giudizio del microbiologo riscopertosi politico sulla cantante Francesca Calearo, in arte Madame, finita al centro delle polemiche per il finto vaccino contro il Covid.

Secondo Crisanti si tratta di un caso molto grave per il quale devono esserci delle conseguenze. A Madame, in sostanza, non dovrebbe essere consentito esibirsi al Festival di Sanremo. " Dovrebbe essere esclusa da Sanremo come lo fu Djokovic nel tennis, è un problema di menzogne, una questione di civiltà e di esempio ", ha dichiarato il microbiologo. " Non so se questo si configura come un reato ma eticamente non è accettabile ", ha aggiunto.

Quanto ai vaccini, Andrea Crisanti ha ribadito la loro importanza nel contrasto alla diffusione del Covid-19. " È sparito più il Covid che il Pd in questo momento, la pandemia l'abbiamo sconfitta grazie al vaccino ", ha aggiunto il senatore dem, annunciando la sua intenzione di procedere su se stesso anche con la quinta dose. " Il professor Bassetti ha detto che non serve per certe categorie? Io sono vecchietto e me la farò ", ha concluso.

La replica di Bassetti

Sentitosi chiamato in causa, il direttore della clinica Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti ha subito replicato a Crisanti, facendogli notare che in Italia la situazione sanitaria è ormai cambiata. " Oggi non c'è più nessun obbligo di vaccinarsi contro il Covid, guardiamo avanti e non indietro ed evitiamo speculazioni ", ha commentato all'AdnKronos.