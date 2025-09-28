Bauking debutta al Wttc di Roma

"Sono orgogliosa, nella mia veste di Founder e President di Bauking, di essere stata invitata, insieme al Ceo Ing. Alberto De Simone, a partecipare al panel delle innovazioni e best practice europee che ha introdotto il debuttato della mia start up con sede a Bolzano al Noi Techpark, innanzi al mondo del turismo globale al WTTC, World Travel e Tourism Council", dice la senatrice Michaela Biancofiore.

"Al WTTC, arrivato per la prima volta in Italia grazie alla efficienza e autorevolezza del nostro ministro del Turismo Daniela Santanchè, alla disponibilità e all’amore per l’Italia del presidente Manfredi Lefebvre d’Ovidio, che durerà fino a martedì e che vede domani anche la partecipazione del premier Giorgia Meloni, si stanno incontrando e confrontando i leader globali del turismo affrontando e analizzando le sfide future e i nuovi settori di sviluppo, tra i quali spicca quello del Pet Tourism che ha un cagr annuale del 10%. Le argomentazioni di Bauking hanno riscosso grande interesse e successo tra gli operatori del settore, che ne hanno colto la potenzialità vista la presa di coscienza che l’animale domestico è ormai parte fondamentale della famiglia e il più delle volte anche l’unico compagno di vita".

"Oggi però il viaggio in compagnia dell’animale domestico è ancora tendenzialmente un calvario - prosegue Biancofiore - Bauking ha spiegato che la sua finalità è proprio quella di facilitare, semplificare e favorire la felicità e il benessere di animali e padroni e che il mondo si sta trasformando e adeguando alle richieste di un mercato sempre più ampio ed esigente. L’Italia è orgogliosamente è all’avanguardia nelle politiche Pet Inclusive e prova ne è la recente delibera dell’Enac che ha aperto, grazie alla lungimiranza del Cda e del presidente Pierluigi Di Palma, la possibilità delle compagnie aeree di far salire in cabina e comprare il posto accanto al padrone, i cani di grossa taglia senza obbligarli a viaggiare nelle stive come oggetti, pericolose per la loro sopravvivenza".

"Possibilità colta immediatamente dalla nostra compagnia di bandiera Ita Airways, grazie alla lungimiranza e sensibilità della sua dirigenza nelle persone dell’Ad Joerg Eberhart e del presidente Sandro Pappalardo che ringraziamo, che hanno permesso di effettuare il primo volo di prova la scorsa settimana riscuotendo un successo planetario, tanto che la delibera Enac è stata votata e apprezzata anche a Montreal dalla organizzazione internazionale dell’aviazione

civile. Il futuro è già qui - conclude la senatrice - e comprende una vita sociale insieme agli animali domestici, chi non lo comprenderà o si adeguerà, resterà escluso da un mercato con margini di crescita esponenziali".