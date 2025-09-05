Bayesian, le rivelazioni del marinaio dopo il naufragio: "Potevo agire prima"

La Procura di Termini Imerese sta cercando di ricostruire la notte del 19 agosto 2024, quando al largo delle acque di Porticello in provincia di Palermo, affondò il Bayesian, il veliero del magnate britannico Mike Lynch. A ricostruire la vicenda agli inquirenti sono le testimonianze dei sopravvissuti. Uno di questi è Matthew Griffiths, il marinaio di guardia la notte dell'affondamento. "Per tutta la notte ho visto che la tempesta stava arrivando verso di noi - spiega -. Era l'una. Non ho fatto troppa attenzione alla pressione barometrica perché dall'una non era cambiato più di tanto. Fino alle quattro non mi ero preoccupato". Il marinaio è uno dei tre indagati dalla Procura di Termini Imerese. " La barca stava arando perché c'era molto vento forte e ha cominciato a girare. Sono corso sul ponte e ho visto su un display elettronico che i punti andavano indietro, cioè che la barca andava indietro e sono corso alla camera del capitano per svegliarlo. Ho svegliato il capitano, erano le 4.10".

Il comandante James Cutfield arriva poco dopo. E il Bayesian era ancora dritto. La versione del marinaio però non coincide con quanto accertato dalla capitaneria di porto: il messaggio di affondamento lanciato da un gps è delle 4.06 ed è stato accolto dalla stazione della guardia costiera di Bari. In base ai racconti dei superstiti l'affondamento è tarato alle 4.24. Orari che non coincidono, dunque. Bisogna ricostruire i 18 minuti di "buco" tra le varie versioni. Nel corso dell'interrogatorio, nell'hotel dove i superstiti sono stati alloggiati per una decina di giorni, gli investigatori hanno mostrato al marinaio un video acquisito al cantiere nautico Orlando in cui si vede il naufragio del Bayesian. " Per me la barca è come una bimba, - ha detto il marinaio - è molto triste vedere come è andata. Potevo svegliare prima il comandante e chiudere i portelli di prua prima, ma non credo che la barca poteva salvarsi".

Una concausa di errori umani