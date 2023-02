Bit 2023, dall'estero in viaggio con le Frecce per scoprire l'Italia

Italia in primo piano con la sua offerta e le novità di prodotto declinate a tutto campo alla Bit 2023, una Borsa internazionale del turismo da record che si conclude domani, martedì 14 febbraio all’Allianz MiCo con Fiera Milano che ha centrato l’obiettivo di consolidare una manifestazione che ha segnato e fatto la storia del turismo.

Tante le iniziative presentate. A partire da Enit e Trenitalia che si sono alleate per valorizzare le esperienze travel in Italia che nel 2022 è tornata a viaggiare e ha scelto di farlo in treno. Italia che si conferma meta particolarmente apprezzata dai turisti stranieri, i cui acquisti di prodotti Trenitalia sono aumentati nel 2022 del 25% rispetto al 2019. Le prenotazioni registrate per viaggi nei primi tre mesi del 2023 confermano le attese positive di ulteriore crescita di questo trend ed evidenziano la preferenza da parte della clientela estera verso i prodotti Frecce. Portare a bordo dell’alta velocità immagini della Penisola e, in particolare della campagna #Thisisischia, è un ulteriore modo per stimolare il viaggio nel nostro Paese.

In Bit l’ad di Enit-Agenzia nazionale del turismo Ivana Jelinic e l’ad e direttore generale di Trenitalia Luigi Corradi hanno avviato un dialogo sul tema “Lo sviluppo internazionale del turismo e il valore della sostenibilità”, un tipo di turismo che cresce sempre di più e Trenitalia, in particolare, vuole promuovere puntando sul trasporto condiviso e l’integrazione tra le diverse modalità, inclusa la possibilità di portare la bici a bordo.

Il treno supporta il turismo nella crescita dei numeri, anche perché è un mezzo economicamente sostenibile. L’alta velocità è sempre più efficiente: il Frecciarossa 1000 riduce le emissioni di circa il 20% rispetto al Frecciarossa 500. I nuovi treni del Regionale di Trenitalia consumano il 30% di energia in meno rispetto alla precedente generazione. La Bit è stata anche l’occasione per presentare agli operatori di settore il Polo Passeggeri del Gruppo FS, che unisce Trenitalia, Busitalia e Ferrovie del Sud Est.

“Il treno è il mezzo di trasporto ideale per i turisti che decidono di trascorrere la loro vacanza nel nostro Paese, perché è efficiente e sostenibile anche dal punto di vista economico - ha detto Luigi Corradi - . Particolarmente positivi i dati del mercato estero, che a gennaio ha fatto registrare acquisti più che raddoppiati rispetto a 4 anni fa”.

“L’omaggio e il sostegno ad Ischia che abbiamo voluto a bordo dei Frecciarossa e Frecciargento di tutta Italia rappresenta simbolicamente la portata corale che Enit infonde a tutte le azioni di promozione nazionale internazionale - ha sottolineato Ivana Jelinic -. Gli occhi dei passeggeri di tutto il mondo potranno avere assaggi della Penisola da visitare o da trattenere anche nel ritorno nel proprio Paese. Il viaggio in treno così diventa un patrimonio di memorie e racconti da condividere”.

L'enogastronomia, le eccellenze e la qualità come grande veicolo di promozione delle Marche. con l’appuntamento "Firmamento stellato" realizzato per la prima volta grazie alla collaborazione con gli chef marchigiani con una stella Michelin e con i ragazzi delle scuole alberghiere. Alla presentazione dello showcooking, lo stand marchigiano è stato letteralmente preso d'assalto da giornalisti, tv e dai tanti visitatori. All'evento è intervenuto anche il testimonial social della Regione Gianmarco Tamberi. Giuseppe Cristini dell'Accademia del tartufo nel mondo ha coordinato e introdotto gli chef ed è passato per un saluto il sottosegretario Vittorio Sgarbi. "Sono convinto - ha sottolineato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli - che le nostre eccellenze possano essere veicolo di promozione non per i singoli campanili ma per tutte le Marche che vanno sicuramente orgogliose della qualità che sono in grado di offrire. Abbiamo tutti gli ingredienti dobbiamo utilizzarli bene: ambiente, cultura, storia, borghi, manifattura e prodotti tipici”.

"Ho conosciuto questi giovani chef e subito sono stato contagiato dal loro spirito di squadra e dall'entusiasmo con cui si sono buttati in questa iniziativa. Nonostante i loro impegni, si sono messi a disposizione per il bene della comunità e li ringrazio uno ad uno perché sono i nostri ambasciatori. La loro capacità di trascinare dobbiamo farla nostra e insieme sono sicuro che andremo lontani - ha aggiunto Aquaroli -. Questo clima ci fa piacere perché significa che abbiamo una grande potenzialità di crescita nel turismo in grado di trainare anche gli altri settori su un palcoscenico internazionale. Il record delle presenze turistiche del 2022 e il grande successo alla Bit dove siamo stati onorati dalla visita allo stand del ministro del Turismo Daniela Santanché, sono una potente iniezione di fiducia per tutto il territorio. Sicuramente i risultati raggiunti finora sono una base di partenza per costruire la stagione futura che si aprirà anche ai voli nelle capitali europee a partire da Parigi e Londra”.

ECCO GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE NELLA GIORNATA CONCLUSIVA DI BIT 2023

Il turismo Lgbtq+ dopo la Convention Iglta 2022

Ore 10:30, Pad. 4, Sala Coral 2

Grazie anche alla grande visibilità che l’Italia sta acquisendo grazie alla 39° convention Globale IGLTA, è sempre maggiore l’incoming LGBTQ+ dai Paesi esteri verso il nostro. L’Università Bocconi e Aitgl (associazione del turismo Lgbtq+) illustrano la situazione attuale. Intervengono Alessio Vigili, presiedente Aitgl e direttore generale Elta, Daniela Asaro, capo della Salute e del Centro di Certificazione del Benessere presso Rina e Marianna Di Salle, coordinatore Met/Master Economia del turismo all’Università Bocconi.

Navigazione Laghi con il sottosegretario Morelli

Ore 11, Pad. 3, stand C96

Il senatore Alessandro Morelli, sottosegretario al Cipe, sarà presente nello spazio ella Gestione Governativa Laghi per incontrare il management dell’ente e la stampa per fare il punto su mobilità pubblica, valorizzazione del territorio, sviluppo turistico e destagionalizzazione.

Territori e metaverso: l’esperienza virtuale

Ore 11:30, Pad. 4, Sala Coral 1

Oggi la digitalizzazione e i social network contribuiscono alla promozione territoriale, arricchendola: tutte le destinazioni, gli alloggi e le attività vengono promossi al pubblico attraverso un’offerta tangibile composta da mondi virtuali e non fungible token. A raccontarlo sono Sveva Faldella e Paola Olivari, giornaliste di Guida Viaggi. Tra i tanti, intervengono Andrea Cani, ceo di KKM Group, Francesco Redi, founder e ad di Twissen, Aliosa Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia. Partecipano anche Simone Puorto, docente e founder di Travel Singularity e Luca Romozzi, direttore commerciale di Europa Sojern.



Turismo naturalistico: i viaggiatori “utili”

Ore 13:00, Pad. 4, Sala Coral 1

In Bit si può scoprire il nuovo movimento turistico dei viaggiatori “utili”: consapevolezza, curiosità e desiderio di immergersi nella natura sono i concetti chiave. Considerando la natura come elemento integrante dell’ambiente si favorisce la conservazione globale degli ecosistemi di terra, aria e acqua. Commenta Paola Olivari, giornalista di Guida Viaggi, con l’intervento di Davide Bomben, presidente dell’Associazione Italiana Esperti d’Africa, Gianluca Mancini, direttore di WWF Travel, Paola Marinari, founder di Re-Wild Liguria e Marco Mastrorilli, ornitologo e scrittore, founder di Noctua.

Nuovi media: TikTok (e non solo) al centro del viaggio

Ore 13:00, Pad. 4, Sala Coral 2

Dopo la pandemia, i turisti hanno aspettative molto alte sull’esperienza digitale che anche i viaggi e la customer journey dovrebbero offrire. Un ruolo importante è ricoperto da Tik Tok, piattaforma di intrattenimento riferimento della generazione Z e non solo, che offre dati interessanti sui quali le agenzie e gli operatori possono fare affidamento. Ad illustrare le nuove esigenze del settore è la giornalista di Guida Viaggi Nicoletta Somma, sostenuta dall’intervento di Luigi Polito, presidente di Imperatore Travel e Owner del Theresia Resort Sea & Spa di Vulcano e Botania Relais & Spa di Ischia, Roberto Di Leo, fondatore e mministratore unico di eMinds Travel Technologies. Partecipano anche Damiano Sabatino, vice president & managing director, account management, Europe di Travelport, Enrico Graziadio, chief Information officer del Gruppo Bluvacanze, Andrea Mele, vicepresidente di Astoi e Francesco Sommariva, director of Growth Partnerships di TikTok Italy.

Pnrr, al servizio dei progetti nel turismo

Ore 14:30, Pad. 4, Sala Coral 1

Con la moderazione Paola Olivari, giornalista di Guida Viaggi, esperti del settore raccontano i progetti passati e futuri e le potenzialità e criticità incontrate per la realizzazione di una transizione ecologica, sostenibile, etica e slow oriented dei territori. A questo scopo sono necessarie scelte coraggiose e la partnership virtuosa pubblico-privato. Tra gli ospiti, Maurizio Rosellini, ceo di Final Furlong, Alex Kornfeind, destination manager Gal Oglio-Po, Rosanna Mazzia, presidente di Borghi Autentici e Giancarlo dell’Orco, destination manager e co-founder di Progetto Borghi.

