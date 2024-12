"Basta benedire le corride". E le attiviste assalgono l'auto di Papa Francesco

La protesta di agosto 2024

Nuovo blitz degli animalisti durante un intervento di papa Francesco. Nel corso della mattinata di oggi - domenica 8 dicembre - un piccolo gruppo di attiviste ha raggiunto il luogo in cui si trovava il Pontefice per esporre i propri cartelli e fare confusione. Secondo le informazioni trapelate sino ad ora, si sarebbe trattato di quattro ragazze riuscite ad avvicinarsi al cortelo papale per esibire i loro cartelli contro la pratica della Corrida.

Tensioni a Roma

Questa mattina, in occasione della festa dell'Immacolata, papa Francesco si è presentato in piazza di Spagna, a Roma, dinanzi alla colonna dell'Immacolata per portare i suoi omaggi. Ad attenderlo, però, c'erano le quattro attiviste. La protesta è stata fortunatamente molto breve, anche se ha suscitato qualche preoccupazione.

Le ragazze hanno atteso che passasse il corteo papale, diretto a piazza di Spagna, in via Tomacelli. Lì, una volta arrivate le auto che accompagnavano il Santo Padre, hanno esposto i loro cartelli di condanna. "Basta benedire le Corride" e "La Corrida è peccato" sono stati alcuni messaggi esposti. Come se ciò non bastasse, una delle attiviste sarebbe riuscita a scavalcare la transenna che impediva alle persone di accedere alla strada per avvicinarsi alle auto del Pontefice. La giovane è stata immediatamente fermata dai gendarmi e dagli agenti del primo distretto di Polizia di Trevi, che hanno poi portato lei e le sue compagne al comando di piazza del Collegio Romano.

Negli uffici della polizia le ragazze sono state ascoltate e identificate, adesso la loro posizione è al vaglio degli inquirenti. Si tratta di una spagnola, due tedesche e una inglese.

I precedenti

Papa Francesco aveva già subito un blitz del genere lo scorso agosto, quando alcune attiviste della Peta fecero irruzione in Sala Paolo VI, esponendo i medesimi cartelli e chiedendo al Pontefice di non benedire più le Corride.

L'omaggio del papa

Dopo questo episodio il papa è riuscito a raggiunge piazza di Spagna, dove ha omaggiato la statua della Vergine. " Vergine Immacolata, oggi è la tua festa e noi ci stringiamo intorno a te. I fiori che ti offriamo vogliono esprimere il nostro amore e la nostra gratitudine; ma tu vedi e gradisci soprattutto quei fiori nascosti che sono le preghiere, i sospiri, le lacrime, specialmente dei piccoli e dei poveri", ha dichiarato nel suo atto di venerazione, come riportato dall'Avvenire. " Madre nostra, Roma si prepara a un nuovo Giubileo, che sarà un messaggio di speranza per l'umanità provata dalle crisi e dalle guerre.

Per questo in città dappertutto ci sono cantieri: questo - tu lo sai - provoca non pochi disagi, eppure è segno che Roma è viva, si rinnova, cerca di adattarsi alle esigenze, per essere più accogliente e più funzionale", ha aggiunto.