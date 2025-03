Bruno Pizzul, Meloni: "Icona intramontabile"

Ascolta ora 00:00 00:00

“Hai dato voce alle notti magiche azzurre, accompagnando milioni di italiani con competenza e passione, come un grande compagno d’avventure”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha voluto ricordare Bruno Pizzul, icona del giornalismo sportivo tragicamente scomparso questa mattina, mercoledì 5 marzo, all'ospedale di Gorizia. Il primo ministro italiano ha volito affidare ai suoi profili social un commento tanto commosso quanto celebrativo della voce storica della Nazionale italiana di calcio e non solo.

Il ricordo di Meloni

Il telecronista avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni. Nato a Udine l’8 marzo del 1938, Pizzul è stato la voce della Nazionale per cinque Mondiali dal 1986 al 2002. “Sei stato la voce storica del calcio italiano, un’icona intramontabile del giornalismo sportivo, destinata a rimanere per sempre nella storia dello sport e nei cuori di tutti noi. Ciao, Bruno Pizzul”, scrive Meloni sui social. Un modo per ricordare e descrivere un’icona assoluta del calcio e del giornalismo italiano.

La Russa e Fontana

"Addio a Bruno Pizzul, voce storica della Nazionale e del calcio italiano - ha scritto il presidente del senato Ignazio La Russa sui social -. Per decenni ha raccontato con passione e competenza le emozioni degli Azzurri, accompagnandoli in cinque Mondiali, quattro Europei e tanti altri momenti indimenticabili. Il suo stile inconfondibile resterà nella memoria di tutti gli appassionati di sport".

Dello stesso tenore il ricordo del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. "Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Bruno Pizzul”,ha esordito. “La sua voce e il suo stile inconfondibili hanno accompagnato generazioni di appassionati, entrando nelle case e nei cuori di molti. I suoi racconti, in particolare quelli legati alla Nazionale, restano tra i ricordi più emozionanti dello sport italiano. Con passione, talento ed entusiasmo sempre vivo, Pizzul è stato una leggenda del giornalismo sportivo. Ai suoi familiari, e a tutti i suoi cari, giunga la mia più sentita vicinanza ". "Oggi ci lascia una leggenda del giornalismo sportivo e della telecronaca della Nazionale che, con la sua indimenticabile voce, ha saputo accompagnare ed emozionare milioni di italiani. Buon viaggio, Bruno Pizzul". Lo afferma su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

La nota della Figc

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, invece, lo definisce come “un campione di razza” e un “punto di riferimento per milioni di appassionati”. "Il mondo del calcio e la Nazionale italiana piangono la scomparsa di Bruno Pizzul. Ha attraversato gli anni con la stoffa di un campione di razza.

Grazie alla sua straordinaria professionalità e alla sua umanità è stato molto più di un giornalista, diventando un punto di riferimento per milioni di appassionati, che hanno identificato la sua voce con il profondo amore per la maglia Azzurra", scrive in una nota sul sito della Federcalcio.