A Cagliari si apre il Joint Stars Village: ecco il programma degli eventi

Appuntamento a domenica 21 maggio. Alla Fiera di Cagliari, ingresso Marco Polo, tra undici giorni esatti si apriranno infatti le porte del Joint Stars Village, l’area espositiva e promozionale organizzata dal Comando Operativo di Vertice Interforze della Difesa.

Il Joint Stars Village di Cagliari

Il Joint Stars Village ospita un percorso attrattivo per grandi e piccini che consentirà ai visitatori di conoscere le varie aree espositive, attività interattive, mostre statiche esposizione dei mezzi operativi. Un vero e proprio villaggio della Difesa e non, ricco di storia e tecnologia, per illustrare le attività di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo della Capitaneria di porto Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e Protezione civile.

La Joint Run

Alle 9:00 del mattino tutti in corsa con la Joint Run, la gara podistica nella quale famiglie, bambini, e sportivi possono cimentarsi in un percorso di 5 km o in uno più impegnativo di 10 Km.

La Joint Run è organizzata dalla ASD Cagliari Atletica Leggera FIDAL, con il patrocinio del comune di Cagliari. Joint Stars Village e Joint Run vi danno appuntamento domenica 21 maggio a partire dalle 9.00 alla Fiera di Cagliari, ingresso Marco Polo.

La manifestazione terminerà con la cerimonia di premiazione e a seguire il “Pasta party”, per concludere la mattinata con buon cibo e buona compagnia. Iscrizioni online su www.cagliariatletica.it.