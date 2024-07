Campi Flegrei, nuovo terremoto sentito anche a Napoli

Ascolta ora 00:00 00:00

I Campi Flegrei non smettono di tremare. Diverse scosse di terremoto si sono verificate nel primo pomeriggio di oggi, martedì 2 luglio. I sismi sono stati avvertiti in modo netto dalla popolazione delle aree flegree e, almeno in un caso, in diverse aree di Napoli, compresa la zona di Chiaia.

Secondo quanto riporta l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è attualmente in corso uno sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei. In base ai primi dati diffusi si sono registrate 4 scosse di magnitudo 2.9, 2.7, 2.8 e 2.5 rispettivamente alle ore 15.10, 15.11, 15.13 e alle 15.14. La scarsa profondità, circa 3 km, ha fatto sì che le scosse fossero avvertite in modo netto dalla popolazione. Al momento non si segnalano danni e feriti.

Sui social sono subito partite le segnalazioni del terremoto. Diversi i messaggi postati nel gruppo Facebook “Quelli del zona rossa dei Campi Flegrei". Su X, ex Twitter, un utente ha scritto. "Ci risiamo. forti #terremoti #Campi Flegrei". Rosaria, che abita a Bagnoli, interpellata al telefono da ilGiornale, ha detto: "Le scosse mi sembra che siano state 4. La prima è stata la più forte. Tremava tutto. Ho visto qualcuno correre in strada mentre altre persone urlavano per la paura". Nei giorni scorsi nei Campi Flegrei si erano svolte delle esercitazioni. Ma poche persone vi hanno partecipato.

"In quella zona dei Campi Flegrei particolarmente complessa, in cui concorrono tre rischi naturali, non si è mai fatta prevenzione", ha spiegato oggi il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, intervenendo a Sky Tg24 . "La parola d'ordine era: 'minimizziamo e non creiamo allarme' e questa è stata una scelta irresponsabile.

Ora la gente snobba le iniziative di prevenzione e dice di non essere interessata, con risposte anomale e improprie da parte di qualche amministratore. Ma noi come Stato continueremo con le esercitazioni, sempre più numerose. È prevista ad esempio a ottobre una grande esercitazione per il rischio vulcanico".