Campi Flegrei, nuove scosse di terremoto: la più forte di magnitudo 3.7

Torna la paura nei Campi Flegrei. Nella notte appena trascorsa numerose scosse di terremoto sono state registrate dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) La più forte, avvenuta alle 4.09, è stata di magnitudo 3.7 e si è verificata a una profondità di 2.6 km. Epicentro nella zona della Solfatara.

La scossa, durata diversi secondi, è stata avvertita distintamente dai residenti di Pozzuoli, Arco Felice, Lucrino, Bacoli, Quarto e in diverse aree di Napoli. Questo anche a causa della scarsa profondità dell’evento tellurico. La sala di Napoli dell'Ingv ha registrato, fino ad ora, in via preliminare 15 terremoti. Due di questi hanno raggiunto magnitudo 3.0. Come spesso accade, gli eventi sismici sono stati accompagnati da un boato, percepito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, su Facebook ha scritto: "Buongiorno, dalle 3:48 è in corso un nuovo sciame sismico, comprendo che non sia facile, dopo alcuni giorni di tregua, registriamo nuove scosse. Ma sono qui per ogni vostra esigenza o per eventuali segnalazioni" . Il primo cittadino ha anche spiegato che al momento non si registrano danni ma "per qualsiasi tipo di segnalazione potete contattare il numero della nostra Protezione Civile che risponde allo 08118894400 e la sala operativa della nostra Polizia Locale che risponde al numero 0818551891".

Sui social molti i commenti di persone che hanno avvertito le scosse. Su X (ex Twitter) l’hastag "terremoto" è subito balzato ai primi posti tra le "tendenze- Italia". "Non si dorme", ha scritto un utente.

Nelle scorse ore l'Osservatorio Vesuviano ha reso noto che nel mese di maggio sono stati rilevati 1.525 eventi tellurici. Proprio il mese appena passato è stato quello con il più alto numero di terremoti dall'inizio della nuova crisi bradisismica cominciata nel 2005.

Per quanto riguarda il bradisismo, nell'ultima settimana è stato registrato il sollevamento di 1 centimetro alla stazione del Rione Terra. In totale, dall'inizio dell'anno, il suolo si è sollevato di 8,5 centimetri mentre da novembre del 2005 l’innalzamento registrato è di 1 metro e 27 centimetri.