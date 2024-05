Campi Flegrei, terremoto 3.6: scuole evacuate a Procida

I Campi Flegrei non smettono di tremare. Dopo la grande paura per lo sciame sismico avvenuto tra lunedì 20 maggio e la mattina di martedì con la scossa di magnitudo 4.4 (la più forte in quarant'anni), anche oggi l’area è stata interessata da un terremoto. Alle 8.28 così come riporta l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è registrata una scossa di magnitudo 3.6. L’epicentro è stato localizzato nel golfo di Pozzuoli a una profondità di 2 chilometri.

La nuova scossa è stata avvertita dalla popolazione specialmente nei comuni flegrei di Pozzuoli, Bacoli, Quarto e Procida e in alcune aree della zona occidentale di Napoli. Proprio a Procida sono state attivate le procedure di sicurezza nelle scuole. Gli istituti sono stati immediatamente sgombrati.

Il sindaco Dino Ambrosino ha spiegato che "siccome è avvenuta in orario scolastico le dirigenti hanno subito attivato i protocolli di sicurezza, radunando gli alunni negli spazi aperti". Il primo cittadino ha anche annunciato che si sta per disporre " l'ordinanza di chiusura e sgombero delle scuole pubbliche dell'isola, con la necessità di riprendere i bambini e fare tornare a casa anche i giovanissimi". Nel corso della mattinata, ha aggiunto il sindaco, "saranno eseguiti in tutti plessi controlli accurati delle condizioni di staticità, a cura della Protezione civile e dei tecnici comunali. Siamo fiduciosi sull'esito, considerato che in questi anni abbiamo realizzato molti interventi di miglioramento sismico alle strutture scolastiche".

Per fortuna dopo la nuova scossa di terremoto non si registrano feriti o nuovi danni. È quanto hanno fatto sapere i vigili del fuoco, impegnati da lunedì sera nella verifica degli edifici. Fino ad ora sono stati ben 160 gli interventi effettuati in meno di quarantotto ore.

La situazione nell’area dei Campi Flegrei, però, è tesa. C’è paura nella popolazione per le continue scosse di terremoto. Al momento sono quarantasei le famiglie sgomberate da ventisette palazzi. Fra le evacuazioni avvenute nelle ultime ore c’è stata anche quella delle 138 detenute dal carcere femminile di Pozzuoli.

Su quanto sta accadendo nei Campi Flegrei è in programma oggi a Roma unpresieduto dalla premier Giorgia Meloni