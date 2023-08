Carlo Fuortes, dalla Rai alla Sovrintendenza del San Carlo di Napoli. C'è l'ok alla nomina

L'ex Rai Carlo Fuortes sarà il nuovo dirigente del Teatro San Carlo di Napoli. Oggi è arrivata la notizia ufficiale: il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha infatti accolto la proposta che indicava Fuortes come nuovo Sovrintendente. Tale proposta è stata deliberata a maggioranza (c'è stato solo un astenuto) del Consiglio di Indirizzo della Fondazione "Teatro di San Carlo". A presiedere la seduta il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Il nuovo incarico di Fuortes

L'ex direttore generale della Rai, dimessosi dal suo incarico lo scorso mese di maggio (un anno prima che scadesse il suo mandato) dirigerà dunque il San Carlo di Napoli. La notizia è stata data dal ministero della Cultura: la nomina, dunque, è ufficiale. Carlo Fuortes ricoprirà questo nuovo incarico fino ad aprile 2025, quando ci sarà anche la scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo. Ciò non toglie che tale ruolo possa essere rinnoavato.

"Mi congratulo per l'indicazione di Carlo Fuortes che vanta un vasto e prestigioso curriculum professionale nella gestione delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Per storia e tradizione il San Carlo rappresenta un'eccellenza mondiale. A Fuortes i miei complimenti, sono sicuro che farà bene" , ha dichiarato il ministro della Cultura, come riportato oggi dalle principali agenzie di stampa.

La reazione di Fuortes

Grande soddisfazione da parte di Carlo Fuortes dopo aver saputo dell'ufficialità dell'incarico. " Sono molto felice e onorato del nuovo incarico di Sovrintendente del Teatro di San Carlo di Napoli ", ha dichiarato l'ex Rai, come riportato da Agi. " Considero un privilegio poter lavorare nel teatro d'opera più antico e più bello del mondo, con una grandiosa storia musicale e artistica ", ha aggiunto.