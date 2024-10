Chi sono i due cinesi arrestati per aver ucciso il ladro dopo il furto in tabaccheria

Ascolta ora 00:00 00:00

Si chiamano Liu Chongbin e Shou Zhou, hanno 49 e 30 anni i due cinesi per i quali giovedì 17 ottobre la Procura di Milano ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare dopo averli formalmente accusati di omicidio volontario. Sono loro che hanno ucciso con almeno venti forbiciate Eros Di Ronza, 37 anni, che intorno alle 5 del mattino ha tentato di rubare dei Gratta e Vinci nel bar-tabaccheria di viale da Cermenate: del locale risulta titolare una donna cinese che è moglie e zia dei due arrestati, la famiglia vive proprio sopra il locale.

La contestazione di omicidio volontario in questo caso non prevede aggravanti, ma come esigenza cautelare la Procura contesta il pericolo di reiterazione del reato.

Mentre i legali dei due cinesi, gli avvocati Simone Ciro Giordano e il collega Eugenio Rogliani, sono in attesa dell’esito dell’interrogatorio di garanzia, previsto per oggi pomeriggio in carcere a San Vittore davanti al gip di Milano Tiziana Gueli, sui social è nata una vera e propria polemica tra chi difende l’azione dei cinesi e chi invece li condanna per quello che hanno fatto.